「新版林黛玉」挨轟太醜、膚淺　張淼怡長文回應：那就是那時的我

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸知名導演胡玫執導的電影《紅樓夢之金玉良緣》等了七年終於上映，然而觀眾的評價卻不是很好，飾演女主角林黛玉的演員張淼怡更是飽受批評。對此，張淼怡20日在微博發出長文，分享當初接下角色的心情，也自認對不起導演。

▲張淼怡飾演林黛玉受到不少負評。（圖／翻攝自微博）

張淼怡坦言，雖然對於負評早已有心理準備，但這幾天還是過得很艱難，心情也很複雜，「被罵，誰都會難過，願意好好活著的人，誰沒有羞恥心啊。但問一問自己內心，倒回去七年，還會接這個角色嗎？我不能欺騙自己。我肯定會接的。」

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張淼怡表示，當時自己才剛踏入演藝圈，對於一個新人來說，有機會接觸到《紅樓夢》和「林黛玉」這樣的角色，是無法不動心的，「時候的自己，可能讓我演《西遊記》裡的豬八戒，我也會去。」她認為，是因為無知，才能在幾千人的選秀中倖存下來；也是因為無知，才會對每一個工作環節都感到驚喜和意外。

▲新版電影《紅樓夢》等七年才上映，許多演員在當時都是新人。（圖／翻攝自微博）

張淼怡提到，她在開拍前八個月的籌備培訓期間，覺得每個課程都很充實；後來進行拍攝的100天中，對於跟導演及所有演員一起工作的經歷也很感念且珍惜，「因為無知，雖然我閱讀了原著，也熟讀了劇本，但電影的核心是人物。而真正的人物『林黛玉』，我承認，曉旭老師珠玉在前，我無法企及。」

對於網友批評她的外貌和演技，張淼怡表示接受，「罵我醜，沒關係，長相是天生的，改不了。那就是那時的我。罵我膚淺，也沒關係，經歷人生才能成長。生活的磨礪，會讓我成長。」她也說，這七年來，她演了更多的角色，也讓她瞭解到自己的問題所在，並相信自己正在變得更好。

張淼怡自認自己最對不起的就是導演胡玫，畢竟導演將所有心血都灌注在這部難拍的電影上，認為對方值得更多尊敬，「我想，《紅樓夢之金玉良緣》引起巨大爭議，也引發了巨大的關注，如果因此有更多的人去買一本原著來讀，去找曾經的經典作品來看，這對於中國古典名著的普及也是好事。『林黛玉』這個角色，我會永遠記住，也會永遠鞭策自己。」

▲張淼怡長文回應。（圖／翻攝自微博／張淼怡）