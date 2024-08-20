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神作《驀然回首》登口碑排行第一！「整場都在哭」網路聲量曝光

記者劉宛欣／綜合報導

《驀然回首》（ルックバック）是近期最熱門的動畫電影，改編自漫畫家藤本樹（藤本タツキ）的作品，目前在《網路溫度計DailyView》的動畫電影網路口碑排行榜中也高居第1名。究竟《驀然回首》有什麼樣的魅力，為什麼會在上映後廣獲好評呢？一起來看看吧！

▲《驀然回首》是近一個月最熱門的動畫電影。（圖／記者劉宛欣製）

▲《驀然回首》是近一個月最熱門的動畫電影。（圖／記者劉宛欣製）

成長、夢想、痛苦和掙扎　創作者必看的《驀然回首》

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創作出《鏈鋸人》（チェンソーマン）、《炎拳》（ファイアパンチ）等知名作品的日本漫畫家藤本樹，以超現實的黑暗風格被封為「鬼才」。《驀然回首》為藤本樹的短篇作品，和長篇代表作的風格不同，透過這部僅有143頁的短篇漫畫，他用自己獨有的敘事手法讓大家看見一名創作者一路走來的掙扎，過程中有陰暗面的傷痛，也有療癒和成長。

▲▼《驀然回首》台上映　粉絲戲院大哭：年度神作。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲《驀然回首》被外界解讀為藤本樹的自傳。（圖／采昌國際提供）

故事的主角為擅長畫漫畫的藤野，小學時代的她原先是班上公認的漫畫天才，直到某天遇到了擁有驚人天賦的京本，才感受到自己的不足。一直無法超越京本的藤野原先打算放棄漫畫，但在京本的鼓勵之下，她又重拾畫筆，並且在升上中學後和京本共同創作投稿，也獲得連載漫畫的機會。

▲▼《驀然回首》 。（圖／采昌國際提供）

▲兩名主角京本、藤野。（圖／采昌國際提供）

不過對未來規畫的分歧，使得兩人後來走上了不同的道路，她們各自的成長和和最後的結局，都讓人看了十分揪心。在漫畫路途上所遭遇的瓶頸、挫折和自我懷疑，讓有過創作夢的人看了都深有共鳴，甚至不自覺落下眼淚，許多人表示這是一部創作者必看的作品。

會記得一輩子的作品　「創作」主題引發深刻共鳴

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，在《驀然回首》近一個月的網路熱門關鍵字中，除了作者「藤本樹」以及主要角色「藤野」、「京本」之外，還包含了「漫畫」、「作品」、「創作」等等。許多人在討論這部電影時，都會聚焦在「創作」這個主題，許多創作者也在看完後表示被這部作品深深打動，「這部作品我會記得一輩子」、「大概從第五分鐘就開始哭了」、「整場都在哭」。

▲▼《驀然回首》 。（圖／采昌國際提供）

▲《驀然回首》讓許多觀眾哭著走出戲院。（圖／采昌國際提供）

《驀然回首》中，有青春，有創作，有夢想。有痛苦和掙扎，有溫暖和療癒，有淚水也有歡笑。除了細膩而深刻的故事之外，電影的畫面、節奏和音樂，也都讓人深深地陷入其中，回想起自己曾經走過的路、有過的夢。驀然回首，才發現已經淚流。

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