《黑澀會》妖嬌奧運表演挨批「像牛肉場」　拍片道歉：是我的問題

記者蔡宜芳／綜合報導

《我愛黑澀會》出身的妖嬌以DJ Swallow身份活躍，不久前更受文化部邀請前往法國巴黎文化奧運臺灣館演出，然而，她的表演片段近日被部份網友批「像牛肉場」、「讓人不舒服」。對此，妖嬌19日上傳道歉影片，自認表演內容不足，也希望大家別苛責任何一個單位。

▲妖嬌前陣子受邀到巴黎文化奧運臺灣館表演。（圖／翻攝自Instagram／djswallow_tw）

妖嬌19日在PO文中表示，當天的演出內容全是自己決定的，而沒有準備與台灣相關特色的內容，也是自己的問題，「別再抨擊巴黎文化奧運臺灣館的所有幕後人員和單位，我非常感謝文化部的邀請，但也讓你們失望了。」

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妖嬌解釋說，她的初衷是希望自己的音樂不分國界，能夠透過演出的氣氛感染每一位觀眾，「台下台上互動的氛圍，我代表自由之聲，想法把臺灣的熱情、善良以及自由呈現出來。」但她也承認努力可能並不夠充足，「非常的抱歉，感謝所有幫助過我的朋友們，以及支持我的大家，還有臺灣館長官主管所有人員，謝謝你們，辛苦了。」

▲妖嬌回應網友的負評。（圖／翻攝自Instagram／djswallow_tw）

在影片中，妖嬌也表示，對於不同的聲音和評論，她不會去反擊，「願意虛心接受並檢討自己這次表演充分的不足，沒有讓台灣的特色表現出來，讓大家感官不舒服，非常抱歉。」她也呼籲網友說：「請大家針對我一個人就好，不要再過度評論任何一個組織、任何一個單位、任何一個團體，他們都是非常用心並且很努力專注在巴黎文化奧運臺灣館的內容上。是我個人的問題，沒有好好表現，在這邊跟大家說聲對不起。」表示之後會再檢討、審視自己的表演內容。