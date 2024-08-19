柯震東出道滿13年曬吐舌照！「有多少人還在我身邊」自嘲好可憐

記者陳芊秀／綜合報導

男星柯震東19日曬出吐舌照，紀念自己出道13年。他因九把刀電影《那些年，我們一起追的女孩》一夕成名，紀念出道日這天發文，自嘲自己是個「大笨蛋又幼稚又什麼都不懂」，並表示「有些事，一萬年也不會變」，Hashtag列出至今演出無數電影、戲劇代表作，圈內好友、粉絲湧入留言：「繼續喜歡你！」

▲柯震東紀念出道滿13年發文，配上吐舌照。（圖／翻攝自IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

柯震東寫道：「2024.08.19 柯震東出道13年了！這個『大笨蛋又幼稚又什麼都不懂』，但可能因為『有些事，一萬年也不會變』，所以才如此深刻吧！有多少人還在我身邊？請不要現在告訴我！請讓我繼續喜歡你們，好可憐！出道13年說嘴的還是這兩部作品。」不過他Hashtag列出從影以來眾多作品，除了《那些年我們一起追的女孩》、《南方小羊牧場》、《在一起》、《小時代系列》、《再見瓦城》、《打噴嚏》、《鱷魚》、《月老》等，並期待未來能有更多精彩表現。同時附上今昔兩張吐舌照，除了髮型不同，臉蛋完全沒有改變。

網友稱讚柯震東出道紀念文超幽默，熱情留言「喜歡東東13年，以後還要繼續喜歡你」、「小時代這麼經典也可以說很久吧」、「我是大笨蛋才會追你這麼久」、「從那些年我們一起追的女孩電影就覺得你超帥，到現在魅力不減 」。有粉絲自嘲是「大笨蛋」，因為追隨柯震東多年，甚至連微電影都看過，對他的愛如同呼吸和心跳一般。還有人提醒柯震東沒列自己執導作品《黑的教育》，「我有看你拍的電影！黑的教育」、「你忘了黑的教育噢？」儘管貼文是深夜發出，至今已經3.3萬人按讚。