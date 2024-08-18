郭鑫《康熙》爆紅「消失6年赴陸發展」！認了：缺乏安全感　現況曝光

記者田暐瑋／綜合報導

藝人郭鑫（現藝名：郭晉東）多年前因為《康熙來了》知名度大漲，後來節目收掉，他轉戰戲劇圈，近年大多在大陸發展演藝事業，消失台灣螢光幕6年，坦言改名原因是「沒有安全感」和「看不到未來」。

▲郭鑫當年在《康熙來了》深受觀眾喜愛。（圖／翻攝自YouTube）



郭鑫當年入伍當兵，退伍後演藝圈已和過去不同，發現已經沒有人認識自己，因緣際會下得到了上《康熙》的機會，為了努力賺錢，任何工作都願意接，「叫我幹嘛我都願意配合，有一個穩定的收入，後來就覺得這個方向我走不了太久，才會決定轉換我的跑道。」2018年到大陸發展，當時是一張白紙，全部從零開始，決定轉型為專業演員，一路遭遇了不少挑戰。

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▲郭鑫近年到大陸發展。（圖／翻攝自郭晉東小紅書）

為了洗掉在《康熙》裡的綜藝形象，也因此沉澱多年，郭鑫表示：「待了差不多三年吧，是真的三年後我才開始有一些演出的機會。」後來改名以「郭晉東」的名字在大陸影視圈活躍，坦言是因為很沒安全感，「我覺得我需要一個新的開始，因為我在娛樂圈缺乏安全感，也看不到未來的方向。」

當開始有一些拍攝作品後，偶爾會被人認出身分，郭鑫對過去幫助過他的導演表達了感謝，並透露目前他正在台灣和北京兩地穿梭工作，並計劃在8月底推出新的電影作品。