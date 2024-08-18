《下女》影后不倫戀穩交9年　羞埋進大22歲導演懷裡：好愛你的電影

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影后金敏喜不倫戀穩交9年！害羞埋進大22歲導演懷裡：好愛你的電影

記者吳睿慈／綜合報導

南韓影后金敏喜（金珉禧）演技精湛，她在2016年主演電影《下女的誘惑》，打開超高知名度。出道25年的她，感情生活精彩，曾與李政宰、李洙赫、趙寅成等人交往，2016年爆出介入已婚導演洪常秀的家庭，隔年公開承認兩人相愛，被貼上「不倫戀」的標籤，但兩人愛得大方，近年來不斷在國際影展獲獎，17日更一舉拿下盧卡諾影展（Locarno Film Festival）最優秀演技獎，緊握著愛人的手，兩人不倫戀愛了9年還是很穩定，引起各界注目。

▲▼影后金敏喜不倫戀穩交9年！　當眾撒嬌大22歲導演：好愛你的電影。（圖／翻攝自盧卡諾影展YouTube）

▲金敏喜再度拿下國際影展獎演技獎。（圖／翻攝自盧卡諾影展YouTube）

金敏喜2015年合作大22歲導演洪常秀的電影《這時對，那時錯》，當時導演是已婚身份，業界卻一直有傳聞兩人的婚外情，她接著在2016年被爆是小三，但雙方皆不回應，直到2017年導演與前妻分開，她才正式認了這段感情，穩定交往至今9年，且此後她幾乎只與導演洪常秀合作。

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▲▼影后金敏喜不倫戀穩交9年！　當眾撒嬌大22歲導演：好愛你的電影。（圖／翻攝自盧卡諾影展YouTube）

▲影后金敏喜拿下最佳演技獎。（圖／翻攝自盧卡諾影展YouTube）

情侶倆為影壇貢獻良多，雖在南韓的名聲掃地，過去卻數度拿下國際影壇獎項，只要他們再度獲獎時不時都會登上娛樂版面。一年一度的盧卡諾影展（Locarno Film Festival）8月在瑞士展開，金敏喜再度以洪常秀執導的電影《By the Stream》拿下最優秀演技獎，她嬌羞地靠在男友肩上撒嬌，兩人緊握著彼此的手，全程都透過影展的官方頻道直播播出。

▲▼影后金敏喜不倫戀穩交9年！　當眾撒嬌大22歲導演：好愛你的電影。（圖／翻攝自盧卡諾影展YouTube）

▲▼影后金敏喜拿獎後，害羞到埋進大22歲導演懷裡。（圖／翻攝自盧卡諾影展YouTube）

▲▼影后金敏喜不倫戀穩交9年！　當眾撒嬌大22歲導演：好愛你的電影。（圖／翻攝自盧卡諾影展YouTube）

金敏喜拿下演技獎，她在台上大方放閃：「原本想要拍得更長一點（拍攝時間），5天實在太短了，這麼短的時間內我很幸福、很開心，謝謝。」她指名愛人洪常秀的名字，「導演洪常秀拍出這樣美麗的電影，我很愛你的電影，謝謝你跟我一起合作。」台下的洪常秀則是露出欣慰笑容，情侶兩互動超閃。

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金敏喜, 洪常秀, 金珉禧

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