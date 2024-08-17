粉絲舉牌「我要結婚了」求祝福　金聖圭一看竟傻問：跟我嗎？

記者蔡琛儀／台北報導

韓團INFINITE隊長金聖圭今（17日）在台北國際會議中心舉辦見面會，也是他暌違一年多再度以個人身份訪台，現場有粉絲高舉牌子「歐巴，我要結婚了，可以祝福我嗎？」一開始金聖圭還疑惑問：「跟誰？是跟我嗎？」讓全場笑翻，後來得知該粉絲明天真的要結婚，又驚又喜直問：「真的嗎？結婚前一天還來這裡，真的非常感謝，非常恭喜你！」也表示很感動。

▲金聖圭睽違1年來台開唱。（圖／記者黃克翔攝）

金聖圭今晚帶來〈DIVIN〉、〈Shine〉、〈Ready to go〉等歌曲作為開場，由於今天也是金聖圭粉絲名稱「INSPIRIT」生日，因此台下粉絲高舉手幅「今天是粉絲的生日，有要給我們什麼禮物嗎」、「能見面就是最棒的禮物」但金聖圭一時沒get到，先是萌問：「是你們生日嗎？」又問：「今天幾號？」後來才想起來，感性說：「已經13年了對吧？謝謝大家13年來一直支持我，以後也請多多關照。」

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而金聖圭問這一年大家都過得好嗎？粉絲立刻開撩回答：「沒有，因為都在想你。」隨後他又問大家是怎麼克服這麼熱的天氣呢？粉絲回答：「都在想你。」讓金聖圭當場害羞到表示，覺得自己好像講什麼都不對。

▲金聖圭自爆其實最近喉嚨狀況不太好。（圖／記者黃克翔攝）

不過在演出尾聲，金聖圭卻坦言，其實最近聲音狀況不好，昨天還一度失聲，喉嚨發不出聲音，直呼：「今天有聲音真的是奇蹟！」也感謝粉絲一直的應援，給予他許多力量，他也敬業演出3個小時共26首歌，甚至在二次安可唱了〈You〉、〈True Love〉、〈Hush〉，回饋在場所有的歌迷。