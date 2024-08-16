黃安消費台灣6.3地震！「曬正妹路人照」嘲笑：有人身材受影響

記者劉宛欣／綜合報導

台灣於16日上午7時35分在花蓮發生規模6.3地震，全台各地有感，不少人在睡夢中被搖醒。政治立場鮮明的藝人黃安，每每發表言論總會引起熱烈討論，喜歡在微博與中國大陸粉絲交流的他，16日晚間也更新了微博，內容雖為地震文，卻附上了一張女性照片訕笑「有人身材受到影響」，還引起了微博網友熱烈迴響。

▲黃安曬出女性路人的照片，消費台灣地震。（圖／翻攝自黃安微博）

黃安16日在微博發文寫下「我妹妹發來一張照片，今早地震，有人身材受到影響。」並且附上了一張照片，照片中可以看到角度是從室內拍往室外，一名身穿細肩帶淺灰色緊身洋裝的女性，腹部上有兩塊凸出物，乍看像是內衣往下掉，臉部則打上了馬賽克。一連兩天幾起地震，雖未造成重大災情，但仍令不少人回想起403大地震，感到相當害怕與擔憂，黃安此番消費台灣地震的行為，實屬不妥。

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▲黃安曬出的照片。（圖／翻攝自黃安微博）

不只是黃安消費台灣地震，他的貼文與照片發出後，微博網友也紛紛留言笑稱「不抗震」、「原来是把奶罩给震下来了 ，胸部發育不良」、「你這是太壞了」、「現在什麼都是假的！只有人民幣是真的！」、「臺灣人另類惹眼球式出鏡方式」 。