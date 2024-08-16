丹妮婊姐買網購沒拿「想說當倉庫」　挨轟：跟郭書瑤一樣好意思？

記者劉宛欣／綜合報導

部落客出身的美妝網紅丹妮婊姐是三麗鷗粉絲，經常蒐集各種產品，16日她在Instagram限時動態曬出與賣家的對話，提及自己都不去拿貨，開玩笑表示「想說當倉庫」，沒想到此番發言卻引來網友批評「當別人倉庫怎麼好意思說？」她對此無奈澄清，自己被提醒之後馬上就要去拿，希望粉絲不要誤會她。

▲丹妮婊姐網購還沒拿笑稱「當倉庫」被批評。（圖／翻攝自婊姐Instagram）

丹妮婊姐16日在Instagram限時動態曬出與賣家的LINE對話，圖中可以看到賣家提醒她商品已經到貨，可以約時間面交了，她表示：「賣家住我家附近，我買了都不拿哈哈哈，想說當倉庫哈哈！」此番發言卻引起網友不滿，直接私訊她「當別人倉庫怎麼好意思說？跟郭書瑤一樣」，拿她與前陣子被爆出推放太多包裹在管理室的女星郭書瑤比較。

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▲丹妮婊姐曬出對話。（圖／翻攝自婊姐Instagram）

面對網友質疑，婊姐解釋：「呃…我花好幾萬，賣家超愛我的，我也從不拖欠款項，我只是沒意識到我買了兩袋，她一講我馬上就要拿了啊。」並將截圖上傳呼籲「大家不要誤會」，接著也曬出曾熱情地向網友無償推薦此賣家，大讚「很棒，價格實在！老闆Nice」。