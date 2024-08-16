網嗆「別再應援國際賽事」！短今81字反擊：懶得鳥你 揭中職選人真相

記者潘慧中／綜合報導

短今（胡馨儀）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」一員，活潑個性吸引不少工作找上門。沒想到，近日被部分網友留言勸「不要再插花國際賽事的應援」後，她也不甘示弱地回擊了，「懶得鳥你！」

▲短今反擊酸民。（圖／翻攝自Threads／sammie_923）



該網友表示，短今當然可以繼續跳啦啦隊，但如果有國際賽事，只希望對方「不要再自告奮勇、自命請纓、無役不與的去插花好嗎？」原因是該網友認為中信兄弟啦啦隊有一堆比短今更適合為國爭光的啦啦隊代表。

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▲短今是中信兄弟啦啦隊的人氣成員。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）



該網友還失禮地跟短今說，「妳這種層級水準的台灣啦啦隊再怎麼去插花，日韓新聞媒體報導的還是峮峮、Yuri、菲菲、一粒這幾位，沒妳的份，要有自知之明。」

▲▼短今個性直率。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）



對此，短今先是謝謝該網友的建議，接著，她解釋國際賽的人員選擇是球團和中職所做出的決定，「並不是我自告奮勇就可以參加的，中信兄弟啦啦隊的每一位都很優秀。」至於該網友的想法，她只想說「懶得鳥你」！