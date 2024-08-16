KIMIKO地震「穿半透明細肩帶睡衣」衝出家門！搖完才驚覺：雪特

記者潘慧中／綜合報導

花蓮近海16日在7時35分發生芮氏規模6.3地震，幾乎全台有感搖晃。舞蹈老師KIMIKO第一時間立刻確定辦公室的狀況，「打開大門蹲在門口」接聽電話，但下秒驚覺自己還穿著半透明睡衣。

▲KIMIKO分享今早遇到地震的反應。（圖／翻攝自Instagram／dancekimiko）



KIMIKO坦言以前遇到地震，「搖一下就會嚇到尖叫」，顯見害怕程度。但自從創業後，她一收到手機警報，浮現腦海中的想法變成「供應商系統商會不會受到影響」、「辦公室有什麼東西損壞嗎」、「確認同事的狀況都OK嗎」。

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▲KIMIKO創業後先關心辦公室狀況。（圖／翻攝自Instagram／dancekimiko）



例如16日一聽到警報，KIMIKO便立刻拿起手機衝到客廳，並打開大門蹲在門口，確認公司的群組訊息並接聽電話，「然後才驚覺～我還穿著細肩帶半透明蕾絲睡衣。」

▲KIMIKO衝出家門才驚覺還穿著半透明睡衣。（圖／翻攝Instagram／dancekimiko）



直到地震結束，並確認辦公室和同事的狀況無虞後，KIMIKO才開始意識到恐懼，「雪特 ! ！ 地震～老公我好怕 （已經停了……」，顯見她敬業的一面。

KIMIKO IG全文：

很真的真心話⋯⋯ 創業後遇到地震的第一反應

以前我是一個搖一下就會嚇到尖叫的人（平時不尖叫的）超級怕地震

創業超過3年後⋯⋯

·收到手機警報 : 我的天啊，供應商系統商會不會受到影響？

·辦公室有什麼東西損壞嗎？

·確認同事的狀況都OK？

最後

雪特 ! ！ 地震～老公我好怕 （已經停了⋯⋯

今天早上警報一響，我立刻拿起手機衝到客廳，打開大門蹲在門口，開始確認群組訊息和接聽電話

然後才驚覺～我還穿著細肩帶半透明蕾絲睡衣