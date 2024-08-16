房祖名呼麻事件10年突發新歌！　MV出現「記者會鞠躬道歉」畫面

記者陳芊秀／綜合報導

香港星二代房祖名是巨星成龍與林鳳嬌的兒子，2014年8月12日在北京吸食大麻遭逮捕判刑，並且被陸方列為「劣跡藝人」，從此演藝圈事業停擺。他的染毒事件至今已經10年，並在近日發表新歌〈尋光〉，MV更出現自己道歉記者會的畫面。

▲房祖名呼麻事件至今滿10年，近日發表新歌〈尋光〉。（圖／翻攝自YouTube）

房祖名親自為〈尋光〉作詞作曲，並且演出MV，演繹一個在病房中醒來的患者，歌詞描述陷入黑暗的迷惘，更唱著「你別擔心，因為人總健忘，世界請把我遺忘，不需要任何希望，埋葬我所有夢想，能迷失方向」，彷彿是這些年的人生感觸。

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MV穿插著他深獲家人疼愛的兒時照片，還有成龍與林鳳嬌的合照，以及自己服刑獲釋後，記者會與經紀人鞠躬道歉的畫面。而港媒統計，他的MV有3個版本，在YouTube發表一天，累計僅3000多次觀看。同時有不少網友留言打氣「好溫暖的聲音，好棒的歌詞，值得分享」、「歌詞觸動心靈」、「有意思，加油」。

▲房祖名新歌MV出現爸媽成龍、林鳳嬌。（圖／翻攝自YouTube）

▲房祖名MV出現記者會鞠躬道歉畫面。（圖／翻攝自YouTube）