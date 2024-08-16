扛不住批評聲浪！　陳詩媛再次道歉後「關閉Threads帳號」噤聲

記者劉宛欣／綜合報導

啦啦隊女神「十元」陳詩媛接機剛斬獲奧運金牌的男友王齊麟，兩人高調放閃以及她為了接機而進入管制區接機挨轟，男方多次發聲護愛，仍擋不住批評聲浪，加上日前王齊麟又疑似在開車時，拿手機拍照，觀感更加受到影響。稍早陳詩媛似乎因為受不了大量的指責留言，選擇將Threads關閉。

▲陳詩媛近日因為進入管制區，以及高調放閃而飽受批評。（圖／翻攝自陳詩媛Instagram）

王齊麟與夥伴李洋以及其他國手們搭機回台當天，陳詩媛申請進入管制區提早見到男友，此舉也成了網路上抨擊的焦點，航警局曾發聲解釋，陳詩媛進入管制區是根據教育部核准的臨時通行證，並未違反規定。然而，這並未平息網友的不滿，不少人認為陳詩媛高調曬愛的行為，奪走了其他選手的風采。

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▲陳詩媛目前已經將Threads關閉。（圖／翻攝自陳詩媛Instagram）

面對網友的批評，陳詩媛於15日透過Threads回應，承認自己處理不當，並表達歉意。她回應網友表示：「不好意思，我尊重你的所有看法，我們的確處理的不好，我很抱歉。」她也解釋，自己接受媒體採訪的時間是在早上接近6點，當時選手們尚未抵達，自己並未搶走其他運動員的採訪時段，她隨後關閉Threads帳號，目前該留言也已無法查看。