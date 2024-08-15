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李多慧大學青澀模樣曝光！　留「超仙中分長髮」甜笑宣傳觀光中文系

記者高語璠／綜合報導

南韓啦啦隊女神李多慧2023年來台發展，除了從樂天轉戰味全龍之外，也積極在各領域發展。有趣的是，近日有網友翻出她4年前宣傳觀光中文系的影片，大學青澀模樣意外曝光，在網路上掀起熱烈討論。

圖／翻攝自YouTube／한국관광대학교관광중국어과

▲李多慧大學青澀模樣曝光。（圖／翻攝自YouTube／한국관광대학교관광중국어과）

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▲李多慧大學青澀模樣曝光。（圖／翻攝自YouTube／한국관광대학교관광중국어과）

李多慧大學時就讀觀光中文系，當時就成了「最美活招牌」，透過影片可見到，她露出燦爛笑容介紹起科系，一邊說話一邊搭配著手勢，為片段增添幾分活潑感。此外，畫面中的她以白色透膚上衣現身，戴了垂掛式耳環作為點綴，並將長直髮披散在肩上，臉上還化了簡單妝容增加氣色，與現在相比模樣沒有太大差別，唯獨髮型從中分變成空氣瀏海。

▲▼李多慧大學青澀模樣曝光。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

▲李多慧2023年來台發展，以其甜美外貌擄獲不少人的心。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

值得一提的是，8月4日是李多慧25歲生日，當時數百位粉絲前往花蓮替她慶生，不只這樣媽媽還驚喜現身，爸爸也罕見露臉出現在應援影片上，讓她留下難忘的回憶，事後在生日文開心寫下：「在台灣度過的第二個生日，第一次來花蓮，大家還在這裡幫我慶生！是個完美的生日。」

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