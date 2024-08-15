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車銀優開球對比7年前肩線＋肌肉壯2倍　一投炸男友力網讚：外貌GOAT

文／妞新聞

《我的ID是江南美人》、《女神降臨》、《犬系戀人》到今年的《美好世界》，擁有183CM大長腿、迷人笑眼加上不科學的漫撕神顏的「臉蛋天才」車銀優，今年行程超滿檔，除了發行個人SOLO專輯，同時還舉行「2024 Just One 10 Minute」亞洲巡迴個人演唱會，馬不停蹄飛往各地與粉絲們見面，現在居然連運動賽事上都出現男神的身影！？

 
 
 
 
 
 

投手區出現「神級男神」

車銀優開球爆轟動

在南韓舉行的2024新韓銀行SOL KBO聯賽的「2024 Summer Holic」活動上，穿上紅、白、黑相間的棒球服裝、戴上棒球帽的車銀優，驚喜現身投手區啦！

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▲車銀優為職棒隊伍LG雙子隊開球。（圖／IG@izitmag_）

他特別為韓國職棒隊伍LG雙子隊開球，可以看到男神俐落、漂亮的投出一球，抬手擲出的瞬間那太平洋寬肩、壯實的二頭肌完全藏不住，精緻小臉＋超MAN身形，頭身比例完美到不似真人，帥度爆表的實況畫面馬上全網瘋傳。

身形3段進化史

網暴動：外貌GOAT

▲車銀優2017年就首次為LG雙子隊開球。（圖／IG@izitmag_）

▲2021年二度開球頂著一頭銀白髮色。（圖／NAVER

其實早在2017年，車銀優就首度接下為LG雙子隊開球的重任，網友挖出考古圖，發現當時男神一身白色棒球服，纖細的少年身材加上清新的笑容，有如高中校草打棒球充滿青澀氣息，之後2021年二度開球頂著一頭銀白破格髮色，今年是時隔3年再度站上投手區，不只投球姿勢更標準「身形直接寬了不只2倍」！

https://www.instagram.com/p/C-h7HkDyztS

男友力十足的「成長版本」投球畫面讓網友紛紛留言大讚：「應該頒獎給車銀優的無敵臉蛋」、「國民認證的勝利妖精」、「這就是LG厲害的理由」、「外貌GOAT」，車銀優本人也在IG更新開球幕後照，拿著簽名球合影的模樣再度引爆熱議。

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

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Niusnews妞新聞, 車銀優, 棒球, 開球, LG雙子

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