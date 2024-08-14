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空姐拍寫真倒掛水滴再現　一絲不掛入浴圖來了

記者葉文正／台北報導


擁有亮麗外型氣質爆棚的「芭比空姐」陳熙爰正式推出首本電子寫真書—《愛上熙爰前 陳熙爰數位寫真》。曾為空服員的她，因其活潑的個性深受粉絲喜愛。

▲陳熙爰寫真大膽又性感。（圖／尖端出版）

▲陳熙爰寫真大膽又性感。（圖／尖端出版）

疫情爆發讓她面臨職業生涯的重大轉折，但她依舊以積極心態迎接挑戰，進一步踏入演藝圈。憑藉在直播節目中的亮眼表現，迅速吸引眾多關注，並受邀參與多部綜藝節目、平面廣告、電視和網路廣告等。她的出色表現也贏得了三立電視的青睞，於各大戲劇節目中亮相。影響力和知名度迅速上升，累積眾多忠實粉絲。

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▲陳熙爰寫真大膽又性感。（圖／尖端出版）

▲陳熙爰進入演藝圈討生活。（圖／尖端出版）

熙爰通過此本寫真與大家用不同以往的形象見面，當中將性感魅力展現得淋漓盡致。從拍攝風格、角度、造型和服裝，熙爰花了大量心思精心策劃，從封面看來可想而知誠意滿滿！寫真中收入多種泳衣和性感洋裝造型，身穿多件時尚設計又有日常感的服飾，在知名人像攝影師達文西的鏡頭下更加展現了相當優雅的一面。時而以甜美的酒窩笑容打動人心，時而以充滿誘惑的姿態挑逗感官，輕鬆駕馭各種風格，展現出迷人的反差感。

▲陳熙爰寫真大膽又性感。（圖／尖端出版）

▲入浴圖放封面。（圖／尖端出版）
熙爰更加表示此本寫真是迄今為止最具挑戰性的作品之一。挑戰了前所未有的最大尺度，拍攝時在浴缸場景中僅用雙手遮掩，展現出一覽無遺的性感身材曲線。儘管拍攝過程充滿挑戰，熙爰仍全力以赴，精心演繹每一種神情與姿態。此次拍攝不僅在身體上突破了她的極限，更在心靈上超越自我，只為讓這本寫真能夠完美記錄美好時光，並成為粉絲們珍貴的陪伴。陳熙爰數位寫真將於08月15日正式上市！

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陳熙爰, 寫真, 空姐

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