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謝京穎一口氣退光LINE群組！　道歉曝背後原因：不要大驚小怪

記者王靖淳／綜合報導

女星謝京穎平時用心經營社群，同時也會與粉絲分享私下日常，今（14）日她就在IG限動發文透露，自己在整理LINE群組時，一口氣刪除了所有群組，同時也向所有受到驚擾的朋友表示歉意，並希望大家不要太過驚訝或誤解她的行為。

▲謝京穎。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）

▲謝京穎平時會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）

謝京穎坦言，她的LINE群組多達上百個，經常找不到想要聯繫的人，甚至還因此誤傳了訊息，讓她感到相當困擾。這次謝京穎決定進行「大整理」，結果在過程中直接將所有群組通通都退光了。然而，此舉讓她的朋友們紛紛詢問她是否發生了什麼事情，有人甚至問她為什麼要退出或刪除群組。

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▲謝京穎。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）

▲謝京穎突然把LINE的群組退光。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）

謝京穎進一步做出解釋，自己其實已經很久沒使用LINE，也不太會操作，所以在整理過程中才會出現這樣的情況。她坦言，這次的清理純粹是因為平常很少使用LINE，且很多群組中的人她已經找不到，自己沒有惡意，只是想把不用的群組刪掉。最後，謝京穎幽默地提醒大家，自己「很久沒有使用LINE，不太會用」，因此這次的事件只是她一次小小的失誤。

【謝京穎IG限動全文】

今天下午在我的LINE群裡要崩潰了，因為群組大約有上百個，我真的是找不到還因此傳錯人，然後我的整理毛病又犯了，一口氣把所有的群組通通刪掉，做了一個大整理。反正我也是不太會用，導致有人問我說我怎麼了，為什麼要刪群組？為什麼要退群組？我想說又沒有在用了，而且很多我真的找不到人，我真的沒有怎麼樣，我就是很久沒有使用LINE，不太會用而已，請大家不要大驚小怪，驚擾到了所有朋友跟你們說聲抱歉。

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