日混血名模罹乳癌！驚乳房變小就醫…梅宮安娜淚崩：頭髮開始掉了

記者陳芊秀／綜合報導

日本混血名模梅宮安娜昨日（13）在IG直播中，透露自己罹患乳癌第3a期，且已經轉移到淋巴。她因為接受化療頭髮開始掉落，因此決定在頭髮掉光前直播，勇敢面對病魔，但仍忍不住說道：「我可能明年就不在了。」

▲梅宮安娜直播透露罹患乳癌，直播說：「頭髮開始掉了。」（圖／翻攝自IG／梅宮安娜）

梅宮安娜出身演藝世家，爸爸是演藝圈大咖梅宮辰夫，媽媽是美國模特兒，繼承父母高顏值，加上火辣魔鬼身材，成為時尚雜誌專屬模特兒，活躍娛樂圈。她的每段情史都轟轟烈烈，與男星羽賀研二的戀情遭父親反對分手，後來帶球閃婚圈外男友，但婚姻維持2年多便告終，2008年坦承與職棒球星立浪和義不倫戀分手。而爸爸梅宮辰夫2019年癌逝，對她的打擊最大。

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▲梅宮安娜擁有混血高顏值，以時尚雜誌模特兒出道。（圖／翻攝自日網）

現年51歲的梅宮安娜，5月下旬某日早晨淋浴，發現右乳房變小，當時還以為是更年期，6月到醫院檢查超音波、乳房攝影、MRI等都沒有發現異常，但是7月接受切片組織檢查，被診斷出罹患「小葉乳腺癌（潤性小葉癌）」。癌的位置在右乳房，已經轉移到右腋下的淋巴，在手術前，已經先開始做化療。

▲梅宮安娜淋浴時發現右乳房變小，去醫院檢查發現罹癌。（圖／翻攝自IG／梅宮安娜）

梅宮安娜透過直播訴說現在的心情。她表示目前沒有太沮喪，也沒有太受打擊，因為離世的父親梅宮辰夫36歲罹癌，生前因癌症6度手術，加上兩位叔母也曾罹癌，從小就看著長輩勇敢抗病，自己也有所覺悟。她開始化療2星期，「說實話，從今天開始頭髮已經在慢慢脫落了。在頭髮掉光之前，我想提前做這次直播」，雖然化療過程辛苦，但會努力維持良好的飲食習慣，且治療前已經增加體重。

▲梅宮安娜直播中忍不住說：「我還能活多久呢？」（圖／翻攝自IG／梅宮安娜）

化療結束後，梅宮安娜將會接受手術切除腫瘤。直播途中，她忍不住落淚，吐出真心話：「我不知道治療何時才能結束……。」她相信自己罹病是有意義的，也希望給共同對抗病魔的人參考，並說：「頭髮雖然會掉光，但我會選擇便宜的假髮讓自己看起來更好看。我也有很多帽子，我會讓自己看起來很可愛。」對抗病魔她展現積極的態度。

▲梅宮安娜直播途中淚崩。（圖／翻攝自IG／梅宮安娜）