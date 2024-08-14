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快訊／江蕙復出開唱露曙光！　罕見鬆口「動心了」認：審慎思考中

▲江蕙罕見鬆口對復出動心了。（圖／ETtoday資料照）

▲江蕙罕見鬆口對復出動心了。（圖／ETtoday資料照）

記者翁子涵／台北報導

台語天后「二姐」江蕙2015年封麥後，屢屢被敲碗復出，日前台北市長蔣萬安就隔空喊話希望江蕙復出，甚至親邀到大巨蛋開唱，高雄市長陳其邁昨（13日）也坦言自己是二姐的歌迷，接棒透過管道積極邀請江蕙開唱，若她復出到高雄演唱，「我想是舉世歡騰。」對於各界不斷力邀，江蕙今（14日）也透過前經紀人陳子鴻親自回應，一改過往態度，罕見鬆口自己「動心了」，消息一出可說是振奮人心。

繼台北市長蔣萬安喊話後，高雄市長陳其邁也積極表達想邀約江蕙重返歌涯的起點、終點高雄開唱，對於多年來各界不斷力求她復出，江蕙也透過前經紀人陳子鴻今（14日）親自回應：「謝謝高雄陳市長熱情邀請，鼓勵我回到故鄉開唱，也謝謝日前台北蔣市長溫情喊話，想再次聽到《家後》。」

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江蕙感激地表示：「真的非常感動、開心，當然也有些些些….動心，這幾年來，我也經歷許多心情轉折，而寛宏藝術一直從不間斷和我保持聯繫，也鼓勵我去做自己最喜歡做的事。大家心意我都看到了，請給我一些時間，好好審慎思考。再次感謝二位市長對我的厚愛，及歌迷朋友們一路以來，帶給我如此的美好。」過去她對於復出均態度堅定婉拒，這次字裡行間罕見透露有意復出的曙光，令粉絲更加期待見到她重回舞台的那一天。

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