ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

曾智希首拍民視八點檔！曝「最不適應關鍵」　一見36歲男星就崩潰

記者黃庠棻／台北報導

由小鹿及阿甘主持的民視娛樂節目《娛樂超skr》近日找來民視八點檔《愛的榮耀》演員王瞳、黃文星、曾子益、曾智希進行爆笑隨堂考，模仿演員做動作讓對方猜。曾子益現場加碼模仿姚黛瑋跟錦雯，逗得現場哈哈大笑，節目影片曝光也被廣大網友讚說「沒想到私底下的曾子益這麼搞笑」。

▲王瞳、黃文星、曾子益、曾智希。（圖／民視提供）

▲王瞳、黃文星、曾子益、曾智希登上《娛樂超skr》。（圖／民視提供）

節目當中，曾智希抽到的模仿情境題「錦雯在劇中對藍葦華求歡遭拒」，對著鏡頭搔首弄姿的她，也自己發現小尷尬，一開始大家都還猜不出，曾子益笑說「我們看同一台嗎？」但當曾智希提示穿很高的鞋子，加上拎著包包的手勢和大哭的樣子，讓曾子益馬上猜到就是錦雯所飾演的「小媽春香」，更上場親自模仿示範。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王瞳、黃文星、曾子益、曾智希。（圖／民視提供）

▲王瞳、黃文星、曾子益、曾智希登上《娛樂超skr》。（圖／民視提供）

王瞳則說錄影當天就是曾子益特輯，因他是戲劇科班出身的，連王瞳也對他的演技讚不絕口，笑說都給曾子益來模仿就好。而曾子益一出場模仿起戲裡的「大媽、小媽」把姚黛瑋跟錦雯模仿得維妙維肖，瞬間逗樂全場。

▲王瞳、黃文星、曾子益、曾智希。（圖／民視提供）

▲王瞳、黃文星、曾子益、曾智希登上《娛樂超skr》。（圖／民視提供）

曾子益發現小媽春香講話都會用食指一直指，現場直接模仿起她土石流爆哭的樣子，相似度百分之百，現場演員再Cue他模仿「大媽咪」姚黛瑋，只見他學姚黛瑋激動講話的樣子，讓現場人員忍不住笑到叫他「曾老師」，大讚「不愧是科班出身」。

▲王瞳、黃文星、曾子益、曾智希。（圖／民視提供）

▲曾子益的模仿逗得全場哈哈大笑。（圖／民視提供）

首次在民視拍戲的曾智希爆料，拍攝最不適應就是遇到曾子益，每次見面都叫她姐姐，讓她直說「明明就是曾子益年紀比較大」，現場兩人不停鬥嘴，火花四射，展現出好交情。王瞳則說這一波的劇情發展，想必讓觀眾心碎，但因為她在劇中跟黃文星的婚姻出現危機，但仍喊話觀眾「要有信心」，雖然角色小葉就是逆來順受，但一定會有智慧化解的。

▲王瞳、黃文星、曾子益、曾智希。（圖／民視提供）

▲曾智希坦言拍戲最不適應的問題就是遇上曾子益。（圖／民視提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

推薦閱讀

「啦啦隊女神」籃籃單身人設破功！　味全龍球員「一大包」潛進香閨

「啦啦隊女神」籃籃單身人設破功！　味全龍球員「一大包」潛進香閨

獨家／郭泓志腳踩兩條船　《嗨！營業中》記者會被消失原因曝

獨家／郭泓志腳踩兩條船　《嗨！營業中》記者會被消失原因曝

籃籃爆鬧翻樂天隊友！私下「雙面人行徑被掀」：未善盡總隊長責任

籃籃爆鬧翻樂天隊友！私下「雙面人行徑被掀」：未善盡總隊長責任

「七小福」元奎驚傳早已離世！　成龍發文意外洩他死訊

「七小福」元奎驚傳早已離世！　成龍發文意外洩他死訊

秀泰二公子「33萬小三」當過《最大黨》舉牌女郎！IG被挖：目標富養自己

秀泰二公子「33萬小三」當過《最大黨》舉牌女郎！IG被挖：目標富養自己

陳詩媛遭控狠心「放王爸爸在外等2小時」　17字親回酸民

陳詩媛遭控狠心「放王爸爸在外等2小時」　17字親回酸民

《賭聖》導演元奎「2年前就已去世」　電影工會證實曝死因

《賭聖》導演元奎「2年前就已去世」　電影工會證實曝死因

籃籃哭了！遭爆無爭取合約「鬧翻隊友」　心碎澄清：有心人惡意為之

籃籃哭了！遭爆無爭取合約「鬧翻隊友」　心碎澄清：有心人惡意為之

陳天仁爆劈腿「閨蜜女星看不下去切割了」！　噴42字暗指：不善良

陳天仁爆劈腿「閨蜜女星看不下去切割了」！　噴42字暗指：不善良

羅時豐YT頻道清空不捨發聲！　　律師聲明全文曝光

羅時豐YT頻道清空不捨發聲！　　律師聲明全文曝光

許聖梅揭Grace私下「人很好」　重話喊話謝忻：我忍很久了

許聖梅揭Grace私下「人很好」　重話喊話謝忻：我忍很久了

Apple婚後2年崩潰！尪上大號「衛生紙一次抽4張」惡習曝 她哭了：超氣

Apple婚後2年崩潰！尪上大號「衛生紙一次抽4張」惡習曝 她哭了：超氣

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

「啦啦隊女神」籃籃單身人設破功！　味全龍球員「一大包」潛進香閨

獨家／郭泓志腳踩兩條船　《嗨！營業中》記者會被消失原因曝

籃籃爆鬧翻樂天隊友！私下「雙面人行徑被掀」：未善盡總隊長責任

「七小福」元奎驚傳早已離世！　成龍發文意外洩他死訊

秀泰二公子「33萬小三」當過《最大黨》舉牌女郎！IG被挖：目標富養自己

陳詩媛遭控狠心「放王爸爸在外等2小時」　17字親回酸民

《賭聖》導演元奎「2年前就已去世」　電影工會證實曝死因

籃籃哭了！遭爆無爭取合約「鬧翻隊友」　心碎澄清：有心人惡意為之

陳天仁爆劈腿「閨蜜女星看不下去切割了」！　噴42字暗指：不善良

羅時豐YT頻道清空不捨發聲！　　律師聲明全文曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

曾智希

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 陳其邁也敲碗！證實透過管道力邀天后江蕙「高雄復出開唱」
  2. 《百靈果》凱莉懷胎38週「落紅遭醫生退貨」！　原因曝光急喊：快給我出來
  3. 艾力克斯結婚21年突PO文「對不起詠嫻」！原因曝 季芹：我老公也是
  4. 獨家／不只籃籃有桃花　短今宣布今年一定要結婚！
  5. 王思聰爆認了私生女！出天價扶養費…黃一鳴「突搬家+減少直播」
  6. 曾智希首拍民視八點檔！曝「最不適應關鍵」　一見36歲男星就崩潰
  7. 黑男收辣妹「內褲放飲料照」！曖昧私訊曝 5年女友1原因原諒了
  8. 籃籃爆戀情「味全龍球員進香閨」！本人親揭感情狀況　大方被拍不避諱
  9. Shawn尚融為科幻影集獻聲！　親揭下一步計畫
  10. 才爆熱戀千億富二代！　啦啦隊女神Yuri甜曝重磅喜訊：真的要跪了！

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366