曾智希首拍民視八點檔！曝「最不適應關鍵」　一見36歲男星就崩潰

記者黃庠棻／台北報導

由小鹿及阿甘主持的民視娛樂節目《娛樂超skr》近日找來民視八點檔《愛的榮耀》演員王瞳、黃文星、曾子益、曾智希進行爆笑隨堂考，模仿演員做動作讓對方猜。曾子益現場加碼模仿姚黛瑋跟錦雯，逗得現場哈哈大笑，節目影片曝光也被廣大網友讚說「沒想到私底下的曾子益這麼搞笑」。

▲王瞳、黃文星、曾子益、曾智希登上《娛樂超skr》。（圖／民視提供）

節目當中，曾智希抽到的模仿情境題「錦雯在劇中對藍葦華求歡遭拒」，對著鏡頭搔首弄姿的她，也自己發現小尷尬，一開始大家都還猜不出，曾子益笑說「我們看同一台嗎？」但當曾智希提示穿很高的鞋子，加上拎著包包的手勢和大哭的樣子，讓曾子益馬上猜到就是錦雯所飾演的「小媽春香」，更上場親自模仿示範。

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▲王瞳、黃文星、曾子益、曾智希登上《娛樂超skr》。（圖／民視提供）

王瞳則說錄影當天就是曾子益特輯，因他是戲劇科班出身的，連王瞳也對他的演技讚不絕口，笑說都給曾子益來模仿就好。而曾子益一出場模仿起戲裡的「大媽、小媽」把姚黛瑋跟錦雯模仿得維妙維肖，瞬間逗樂全場。

▲王瞳、黃文星、曾子益、曾智希登上《娛樂超skr》。（圖／民視提供）

曾子益發現小媽春香講話都會用食指一直指，現場直接模仿起她土石流爆哭的樣子，相似度百分之百，現場演員再Cue他模仿「大媽咪」姚黛瑋，只見他學姚黛瑋激動講話的樣子，讓現場人員忍不住笑到叫他「曾老師」，大讚「不愧是科班出身」。

▲曾子益的模仿逗得全場哈哈大笑。（圖／民視提供）



首次在民視拍戲的曾智希爆料，拍攝最不適應就是遇到曾子益，每次見面都叫她姐姐，讓她直說「明明就是曾子益年紀比較大」，現場兩人不停鬥嘴，火花四射，展現出好交情。王瞳則說這一波的劇情發展，想必讓觀眾心碎，但因為她在劇中跟黃文星的婚姻出現危機，但仍喊話觀眾「要有信心」，雖然角色小葉就是逆來順受，但一定會有智慧化解的。

▲曾智希坦言拍戲最不適應的問題就是遇上曾子益。（圖／民視提供）