吳霏熱戀艾薇ing！　突關小房間親吐「情侶吵架心聲」

▲ 吳霏推出新單曲《W》。（圖／環球音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

吳霏推出新單曲《W》，與製作人Jinbo一起創作，包含企劃、舞蹈挑戰都由兩人一同發想，歌曲講述情侶吵架，誰要先跟對方低頭認錯，但吳霏與Jinbo兩人都是大直男，因此要關在小房間裡共同揣摩心甘情願為另一半認輸的心境時，一度完全卡關，加上吳霏在創作期間都會變得超龜毛，前前後後改了超過10個版本，歡樂又帶浪漫的舞曲風格也是兩人的初嘗試，創作過程是個挑戰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 吳霏下海濕身拍攝。（圖／環球音樂提供）





拍攝MV時，為了符合單曲的夏季感，吳霏跑遍北海岸知名景點取景，包括金山美炸的神秘海岸，一線天、麟山鼻、中角灣等等，一路從日出拍攝到日落，除了捕捉其在礁石上帥氣地載歌載舞，喜歡玩水的吳霏更是二話不說直接下海，但由於浪潮無法控制，幾度海浪高到他差點被「洗臉」，好在身為運動健將的吳霏，是真的沒在怕，反而是一起下水拍攝的導演與攝影師，怕器材進水而驚呼聲連連。

吳霏表示：「因為平常很少有時間去海邊走走，所以拍攝當天心情非常期待與興奮，加上這次拍攝的導演，私下也是朋友，所以溝通很順利，只講了氛圍，導演就能抓出我想像中的畫面，也因此雖然這首歌曲從製作到拍攝都非常趕，但還是很順利的完成。」



吳霏也邀請到舞技精湛的好友PG陳姵尹操刀，僅花2天就把舞蹈編完，舞蹈主要希望能把夏日的歡樂、愉悅感呈現出來，因此編排上除了以吳霏能做到的舞蹈動作，也加入互動可以讓情侶們一起玩、一起挑戰，在單曲上線後，兩人更發起「#在你頭上戴個w挑戰」，吳霏更和《全明星》藍隊夥伴們再度合體，接下來陸續有更多名人共舞的精彩影片。

