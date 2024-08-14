《超人》秋小愛12歲獨自歐洲生活！超吸睛大長腿不輸173CM模特媽媽

文／妞新聞

南韓代表性親子綜藝《超人回來了》自2013年開播，至今已經超過11個年頭，節目不只紅遍海內外，還捧紅多個星二代寶寶，直到現在全球的親媽、親爸粉依舊十分關注初代家庭成員的動向。

https://www.instagram.com/p/C8ye0vdSQmP



前陣子宋一國才帶著上小學6年級的「國民三胞胎」登上綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》，大韓、民國、萬歲已經暴風成長成身高170CM以上、全校最高TOP3的小少年，讓全網超好奇其他元祖小可愛的近況！

國民小可愛變「國民模特兒」



[廣告]請繼續往下閱讀...

12歲腿長直逼媽媽

▲《超人回來了》秋小愛。（圖／naver）

不讓國民三胞胎獨得「大長腿封號」，《超人回來了》的同梯「秋小愛」也有超狂神基因！出演節目當時以短瀏海短髮、圓滾滾的眼睛、肉嘟嘟臉蛋加上呆萌童言童語融化全網的心，當時的小不點完美遺傳知名模特媽媽矢野志保的173CM大長腿＋纖細身材，再加上職業格鬥選手爸爸秋成勳的優秀運動神經、肌肉線條，小小年紀就因為不科學的腿長「模特兒出道」。

9張「歐洲獨旅認證」連發



12歲就獨自飛國外

▲秋小愛近況照。（圖／IG@shiho_style，下同）



下車後秋小愛一家就搬往夏威夷居住，讓本來就精通日、韓語的秋小愛開口就是流利英文，最近矢野志保在個人IG更新小愛的最新近況，原來在這個暑假，小愛首度挑戰「獨自歐洲生活」，在教育機構的幫助下，她獨自飛往義大利參加夏令營，媽媽自豪：「雖然去程登機有我陪同，但回程的路途得小愛自己體驗獨自搭機。」（搞不好連義大利文都能學成歸國XD）

配圖連發了9張小愛在義大利的生活點滴，可以看到今年才滿12歲的她，與一樣身型修長的朋友都擁有「超吸睛大長腿」，穿著簡單休閒，卻自帶時髦感，有如型人街拍的認證照讓網友們讚嘆大呼：「有名模風範」、「好好的長大了～」。

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

《超人回來了》秋小愛12歲「腿快比173CM媽媽長」！近況照全網驚呆自爆：沒朋友

《超人回來了》三胞胎小六175CM「全校最高」！萬歲爆只記得水餃，民國：要上名校

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！