陳柏霖組「DTS」粉絲塞滿全場　王淨：整個人起雞皮疙瘩

記者許逸群／台北報導

電影《鬼才之道》上映首週即登上新片冠軍，全台票房破1500萬。電影上映至今，導演徐漢強與「旺來五人幫」陳柏霖、張榕容、王淨、百白、瘦瘦，以及片中活人團體「超鐵齒」三人組大鶴、龍龍、昶瑋共連跑超過40場戲院活動，全台跑透透就為和影迷見面互動。

▲▼《鬼才之道》到南部宣傳與粉絲同樂。（圖／牽猴子提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

在星期天的深夜，陳柏霖與王淨等人不嫌累，突然線上合體直播吸引近萬名粉絲朝聖，身為直播界前輩的柯震東也加入直播現場教學並力推：「漢強導演能想到這個劇本我覺得蠻厲害的，是我從沒想過的Idea！」還被王淨開玩笑說自己在片中飾演紅衣小女孩，讓他忍不住吐槽「是180公分的紅衣小女孩」！

陳柏霖上周與王淨、百白、瘦瘦以電影英文片名「Dead Talents Society」簡寫「DTS」為團名出席高雄與台南兩場簽名會，現場湧入滿滿人潮，讓王淨直呼：「我完全能感受到台南的熱情，我整個人還在起雞皮疙瘩！」陳柏霖也驚訝道：「非常不可思議。」

《鬼才之道》中王淨和百白被厲鬼經紀人陳柏霖相中，進而將她們招募至自己的團隊打造全新都市傳說，三人也接連在周日一同出席台中戲院活動和觀眾分享拍攝趣事，陳柏霖透露：「Makoto這個角色在我心裡住了三年，直到現在上映我都還會有點錯亂，甚至被自己片中演唱的《愛的視線》洗腦。」