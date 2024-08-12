痛訴「實力派女演員」霸凌黑幕！　歐陽靖揭她4特徵：會帶進棺材

記者劉宜庭／綜合報導

歐陽靖力挺台灣拳后林郁婷，替對方打抱不平，先是在昨天（11日）喊話：「這件事情不能算了，任何霸凌別人的人或組織都不該全身而退。」今下午，她更是舉出自身慘痛經驗，曾遭一名曾獲獎的實力女演員霸凌，但不願揭露對方身分：「我只祝福她能問心無愧地度過生命接下來的所有階段。」

▲歐陽靖常透過社群網站分享生活日常，以及對時事發表個人看法。（圖／翻攝自歐陽靖臉書）

歐陽靖2005年罹患憂鬱症，但仍堅強告訴自己「我要走出來」，並接下反自殺代言人工作，卻也因為聲量提高，「莫須有的霸凌就開始出現了…。」她當時遭週刊爆料一連串負面消息，過了幾年後，才輾轉得知當時爆料人「小潘潘」的身分，「對方是我在真實社會中認識的人，她非常嫉妒媒體對我的矚目。」

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「當然之後她如願進了戲劇圈，取藝名、面容做了些微調，是一名成功有實力的演員，也有得獎…對於那人的身份，我會帶進棺材永遠不提。」歐陽靖接著說，「當初被霸凌就這樣算了嗎？我相信她的心志比我薄弱多了，我只祝福她能問心無愧地度過生命接下來的所有階段。」

接著，歐陽靖話鋒一轉，「但對於IBA對林郁婷的霸凌，不能就這樣算了。」她認為IBA和JK羅琳都必須對林郁婷公開道歉，針對霸凌議題，她也寫下個人看法：「如果看到別人被霸凌該怎麼辦？發出你的聲音，讓受欺負的人知道是有人跟他站在一起的！如果有足夠的勇氣跟後盾，一定要公開聲援，但如果擔心自己也成為被牽扯霸凌的對象（畢竟有些霸凌者是絕對強權），也一定要私下把心意傳達給受害者，為他加油、給予實際的精神支持。」

▲林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級冠軍賽成功奪金。（圖／路透）



「如果自己是被霸凌的對象該怎麼辦？」對此，歐陽靖則表示：「想想支持自己的人，用時間跟實力證明一切。先完成當下的任務，總有一天會有出拳反擊的機會。好好活下來，享受心中的不甘心與憤怒，那是生命鬥士的糖果。」貼文一出，隨即掀起外界熱議，女星丁寧也在留言區感嘆「真的，不簡單呀⋯⋯」。

歐陽靖是藝人譚艾珍的女兒，2004年，徐明的女兒徐子婷自殺身亡，讓她頓時之間成了媒體焦點，因為兩人正是感情好到不得了的閨中密友，而且兩人還都曾經罹患憂鬱症、鬧自殺，歐陽靖更曾經因為暴食症胖到71公斤，最後是在母親的親情呼喊下，以及經歷好友自殺事件後，才重新找回自己，擺脫憂鬱症的枷鎖。

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