保護林郁婷「必須提告IBA、JK羅琳」！歐陽靖氣喊：這事不能算了

記者劉宛欣／綜合報導

台灣拳后林郁婷不負眾望，11日凌晨順利在2024巴黎奧運賽場上，以5比0擊敗波蘭選手，拿下了金牌，這段時間因世界各地對她性別的惡意抹黑與攻擊，承受不小壓力，她在頒獎台上看著升旗時，忍不住落淚，讓全台灣觀眾看了相當心疼。藝人歐陽靖11日稍早也透過社群發文提出看法，認為政府以及相關組織一定要對IBA（國際拳總）、 JK羅琳等人提告。

▲林郁婷順利拿下金牌，舉國同慶。（圖／路透）

歐陽靖11日下午曬出林郁婷親吻獎牌的照片，替她抱不平表示：「這件事情不能算了，任何霸凌別人的人或組織都不該全身而退。」她指出被霸凌的林郁婷是「心志極堅強的生命鬥士」，所以才在這次的賽事中用金牌證明了自己，沒有被惡意擊垮，「但如果被霸凌的是一般人，我想沒有人能承受」，呼籲「中華民國請一定要持續對IBA與JK羅琳等人提告，加油」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲歐陽靖呼籲向IBA等造謠人士提告。（圖／翻攝自歐陽靖臉書）

歐陽靖認為這次針對林郁婷的攻擊，部分來自於網軍，「很大部分不是為了特定目的，他們只是某些國家組織製造出來，擾亂民主社會言論自由的機器」，農場文、網路謠言、對公眾人物的毀謗、霸凌，都是特定人士想要讓民主國家的人對「過度言論自由」感到恐慌，轉而認同極權國家的治理方式。

歐陽靖最後也再度強調「這口氣絕對不能隨著金牌的喜悅而被淡忘」，認了自己看到林郁婷遭受來自全世界的惡意「真的有點氣到」，並隔空喊話林郁婷：「謝謝林郁婷鼓舞了我們這些曾經承受莫名霸凌的人⋯謝謝。」