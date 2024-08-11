寧寧台灣打賭輸了！aespa「讓她上微博熱搜」　Karina大喊：屁股特寫

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣女團aespa連續3天在林口體育館開唱，11日來到演唱會最後一天，4人從2樓升降台霸氣現身，以「尾牙加碼」神曲〈Drama〉揭開序幕，迎接最後一場專場，她們在造型上展現小心思，4位成員髮型全部都變了，「AI美貌」驚艷眾人。

▲aespa演唱會3天共吸引2.7萬人。（圖／iME TW提供）



aespa由4位成員Karina及Winter、Giselle、寧寧（Ningning）所組成，她們1月曾首度來台參加尾牙商演，相隔半年，帶著專場演唱會來到台灣，3天吸引2.7萬名粉絲到場支持。11日活動上，她們從破億歌曲〈Drama〉、〈Black Mamba〉唱到抒情曲，全場沈浸在4人的美貌與歌聲中，演唱會來到最後一天，4人與前兩天的造型明顯有差異，Karina頂著波浪中長髮、Winter俏麗及耳短髮、Giselle剪成平瀏海、寧寧長髮接到及腰，令歌迷驚喜不已。

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寧寧主動打招呼：「連續兩天都和大家一起玩得很開心，今天是最後一天，連續3天我們一起玩得開心一點好不好。」台下大聲回應「好」。她稱讚台灣粉絲：「大家都非常熱情，我很好奇大家最喜歡的舞台是什麼？我們準備了很多驚喜、很多大家沒有看過的舞台，希望大家玩得盡興。」4人在唱到〈Prologue、〈Long Chat (#♥)〉時，Karina摟著寧寧的腰，可愛互動引起陣陣尖叫聲，

▲aespa演唱會精彩，除了有團體舞台也有solo表演。（圖／iME TW提供）



團體舞台看得觀眾入神，緊接著登場的solo舞台，Giselle打頭陣唱跳〈Dopamine〉、Karina戴上帥氣髮帶現身跳〈UP〉離開時還送上飛吻、寧寧以辣妹造型熱唱〈Bored!〉、Winter綁著可愛包包獻唱〈Spark〉，宛如迪士尼公主的造型，各有特色的舞台讓歌迷看得目不轉睛。

Aespa來台唱3天，她們雖忙著準備演唱會，在後台也玩得不亦樂乎，寧寧突然在唱到〈Hold On Tight〉期間屁股寫字，台下看得一頭霧水，Winter才解釋：「今天真的很有趣，我跟寧寧打羽毛球打賭，她輸了，所以剛剛用屁股寫字，你們還想再看一次嗎？」寧寧難為情地婉拒，但幾位姐姐起鬨所有觀眾再一次，Karina還用中文大喊「屁股」，暗示導演組特寫寧寧的臀部，全場笑翻。

▲aespa喊話台粉「讓寧寧屁股上微博熱搜」，全場笑出來。（圖／iME TW提供）



寧寧拗不過姐姐們的要求，乖乖轉過身屁股寫字，Karina再次叮嚀觀眾「各位你們之後上傳記得要製作特效喔」，寧寧則堅決喊著「不能傳到網上，不能，都是秘密」，其他3位搖搖頭叫粉絲PO網爆笑表示：「微博熱搜第一名『寧寧的屁股』！」還比著OK表示「可以上傳」，盼望寧寧登上話題冠軍，聊天過程，Giselle還秀出台語「水啦」，9千歌迷超嗨。

而她們連續3天在唱到〈Next Level〉時，Giselle都會把原本的歌詞「Naevis, calling」改成「Taipei calling」，每次高喊一聲「台北」都會引起熱烈歡呼聲，11日也不例外，氣氛超嗨。