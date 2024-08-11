胰臟癌化療第6次！　小彤「受林郁婷鼓舞」爆哭：我要成為打癌金牌

記者張筱涵／綜合報導

作家小彤確診胰臟癌後，接受了5次化療，目前正在進行第6次，辛苦經歷7痛苦症狀之時，今（11日）看了林郁婷金牌戰獲勝獲得了更大的勇氣，看著對方在巨大壓力下仍挺直腰桿站在擂台上：「我忍不住熱淚盈眶了。」

▲小彤正接受第6次化療中。（圖／翻攝自FACEBOOK／兩性作家小彤）



小彤今天發文提到，目前正在接受第6次的化療，除了過去有的食慾不振、皮膚敏感、掉髮和嗜睡外，這次還有噁心反胃、吃東西會胃痛想吐，儘管少量多餐仍無法減緩症狀，在和主治醫師討論後，自費購買止吐藥，才讓症狀稍有緩解。

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▲小彤化療藥物大多都有腹痛、噁心嘔吐等副作用。（圖／翻攝自FACEBOOK／兩性作家小彤）



在這段艱難的時期，小彤將注意力放在2024巴黎奧運上，其中最關注的就是拳擊國手林郁婷：「不只因為她備受性別爭議卻依舊堅毅面對各界質疑霸凌，更因為她是我姐妹淘日本舞與茶道老師鄭姵萱的學生，看林郁婷跳日本舞的嬌柔羞怯模樣，根本就是個可愛女生啊！」

對於外界的質疑和抹黑，小彤認為，單以外貌來評斷的性別刻板印象，早就被打破了：「看著林郁婷在承受如此巨大爭議壓力下，依然挺直腰桿站在擂台上，一拳一拳打敗對手，贏得金牌，我忍不住熱淚盈眶了。」最後，她也感謝林郁婷展現無畏和堅毅的精神，她也會繼續堅持對抗癌細胞成為「打癌拳擊金牌」。

▲林郁婷的精神深深鼓舞了小彤。（圖／路透）