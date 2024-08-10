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李雅英6年前當車模「舊照」曝光！　今昔對比網驚：根本另一個人

記者顧齊祐／綜合報導

富邦悍將啦啦隊（Fubon Angels）韓籍成員李雅英，憑藉甜美外型、姣好身材，吸引不少粉絲，有著「全民表妹」的封號。高人氣的她，近日被網友翻出6年前在韓國擔任模特兒的照片，與現在的模樣判若兩人，讓網友驚呼「根本另一個人」。

▲Fubon Angels韓籍成員李雅英有「全民表妹」的封號。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

▲Fubon Angels韓籍成員李雅英有「全民表妹」的封號。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

近日有網友在PTT發布了李雅英過去在韓國車展擔任Show girl的照片，畫面中可以看到，當時的她，染著一頭亮麗的金色長髮，搭配一件白色連身裙，露出燦爛的笑容供人擺拍。妝容雖與現在不同，但她的五官依舊精緻，整體散發出眾氣質。

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▲李雅英過去擔任Show girl的照片遭挖出。（圖／翻攝自PTT）

▲李雅英過去擔任Show girl的照片遭挖出。（圖／翻攝自PTT）

而有不少網友認為李雅英與過去對比有著明顯的差異，發文網友也在留言補充了幾張不同角度的照片，並說到「這幾張應該比較能看得出來，不過確實跟現在長得不太一樣」。

▲有網友認為李雅英與過去對比「根本另一個人」。（圖／翻攝自PTT）

▲有網友認為李雅英與過去對比「根本另一個人」。（圖／翻攝自PTT）

一系列照片發布之後，在網上立刻掀起討論，網友們紛紛留言表示「根本另一個人」、「原來的樣子比較美」、「和現在也差太多」、「完全不覺得是同一位」、「還是有像啦只是不說的話看不出來」。

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