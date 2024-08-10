林襄被酸整型不忍了！「掌摑風田」場面超失控　回嗆：我有200萬的臉

記者劉宛欣／綜合報導

「啦啦隊女神」林襄一直以來因過去照片與現在精緻臉蛋的差異，經常被外界質疑整型。近日她在實境節目《女孩好野》與沈玉琳、張立東、風田、李多慧、籃籃搭檔主持，最新一集節目的遊戲環節中，她與風田互嗆火藥味十足，風田期間脫口「我有天然的臉，妳有嗎？」讓林襄傻眼，氣得馬上反擊，一旁的主持群們也紛紛摀嘴睜大眼睛。

▲林襄與風田在節目上玩遊戲險些失控。（圖／翻攝自林襄、風田Instagram）

在節目中，林襄與風田玩起「我有XXX，你有嗎？」遊戲，林襄率先出擊喊出「我有E罩杯，你有嗎？」沒想到風田立刻回擊「我有天然的臉，妳有嗎？」瞬間點燃現場氣氛，林襄也情緒爆發，立刻站起來怒吼「我有200萬的臉，你有嗎？」直接認了砸大錢打造精緻臉蛋，風田嚇得無言以對，開始掌自己臉，張立東也趕快上前協助林襄教訓風田。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲被風田嗆「我有天然的臉」，林襄傻眼。（圖／翻攝自《女孩好野》）

遊戲後來繼續進行，話題甚至還提起了棒球巨星大谷翔平，林襄得意地炫耀曾與大谷合照過，風田不甘示弱，自豪地提到自己日本老家與大谷很近，之後兩人還比起了被周刊跟拍的次數，風田更開出大絕「我和舒子晨在一起過，妳有嗎？」瞬間又將現場氣氛炒到新的高點，林襄並沒有因此認輸，直喊「我跟孫生在一起過」，兩人的唇槍舌戰讓所有現場藝人笑翻。