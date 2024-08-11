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小孟老師／8月11日星座運勢　天蠍多方進財機會

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：增加新的客戶
感情：嘴甜獲得信任
財運：可望回收借款
幸運色：藍色
貴人：牡羊
小人：雙子

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雙子座

工作：取得小道消息
感情：愛情的零距離
財運：順利賺取價差
幸運色：玫瑰色
貴人：天秤
小人：魔羯

天秤座

工作：成功得成就感
感情：放下表面成見
財運：金錢敏銳度高
幸運色：紅色
貴人：天蠍
小人：射手

【土象星座】

魔羯座

工作：善於營造氣氛
感情：愛人齊心協力
財運：大筆財務入帳
幸運色：白色
貴人：水瓶
小人：金牛

金牛座

工作：進修補充技能
感情：製造浪漫情境
財運：留意市場訊息
幸運色：灰色
貴人：獅子
小人：處女

處女座

工作：事業豐富多彩
感情：帥氣睿智表現
財運：收入大於支出
幸運色：粉紅色
貴人：雙魚
小人：獅子

【水象星座】

巨蟹座

工作：不急躁有進展
感情：多些撒嬌調情
財運：小投資大賺錢
幸運色：淡藍色
貴人：射手
小人：水瓶

天蠍座

工作：耳聰目明好運
感情：愛情表現獨特
財運：多方進財機會
幸運色：大紅色
貴人：金牛
小人：天秤

雙魚座

工作：做好事有貴人
感情：回饋對方溫柔
財運：了解財富價值
幸運色：黑色
貴人：處女
小人：巨蟹

【火象星座】

牡羊座

工作：決策很有魄力
感情：要好好愛自己
財運：資金靈活運用
幸運色：銀色
貴人：魔羯
小人：雙魚

獅子座

工作：大家一起公益
感情：單身者受關注
財運：調整價值觀念
幸運色：橘色
貴人：巨蟹
小人：天蠍

射手座

工作：公司狀況良好
感情：溫柔體貼關愛
財運：前輩指導規劃
幸運色：黑色
貴人：雙子
小人：牡羊

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