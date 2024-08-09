江宏傑首演電影！《乒乓男孩》超狂卡司曝光　500人海選雙打組合

記者黃庠棻／台北報導

由金獎監製唐在揚、梁宏志，以及導演洪伯豪聯手打造的《乒乓男孩》，今（7）日正式曝光前導預告，描述兩個11歲的小學生胡冠宇、黃軒從小就對乒乓產生濃厚興趣，目標成為全世界最強的雙打組合，其中兩人為了夢想而努力奮鬥的過程，令人動容。

▲《乒乓男孩》預告曝光。（圖／華納兄弟提供）



《乒乓男孩》中胡冠宇（彭裕愷飾）、黃軒（李星緯飾）一起奮鬥，立志成為乒乓國手，並由施名帥擔任教練，嚴格要求他們努力練習；鄭人碩飾演胡冠宇的爸爸，是個默默替兒子加油的單親父親；徐若瑄則作為黃軒的單親虎媽，努力讓小孩能得到最好的體育資源。

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▲《乒乓男孩》鄭人碩飾演胡冠宇的爸爸。（圖／華納兄弟提供）

不僅如此，《乒乓男孩》片中也描述出不同學校間的體育資源差異，兩位小運動員也因為家庭狀況的不同，並在現實考量之下，走上不同的道路。特別的是，在預告片中還看到前桌球國手江宏傑的身影。

▲江宏傑出現在《乒乓男孩》預告中。（圖／翻攝自YouTube／華納兄弟台灣）



胡冠宇的強項是正手拉球，而黃軒則是反手擰球，球場上的一來一回，展現超高球技。而兩位素人小演員彭裕愷、李星緯今年13歲即將升上國一，現實生活中也同為乒乓選手。

▲胡冠宇、黃軒組成雙打參加比賽。（圖／華納兄弟提供）

近期，胡冠宇、黃軒也首次組隊參加球館的雙打比賽，七戰全勝，拿下冠軍。導演洪伯豪及製作團隊當時是聯繫全台各地兒童桌球社與小學，從500多人的海選名單中，精挑細選找到他們。本片即將在10月25日在全台灣上映。