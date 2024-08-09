尚恩曼德斯睽違4年回歸了！　全新「蓄鬍成熟造型」帥翻網

記者黃庠棻／台北報導

加拿大創作男神「全民男友」尚恩曼德斯（Shawn Mendes）自 2022 年宣布因心理健康因素而暫停巡演後，便鮮少出現在大眾目光前，上週他正式宣佈將發行睽違4年的全新專輯《Shawn》，今（9）日搶先推出首波雙單曲〈Why Why Why〉和〈Isn't That Enough〉正式回歸。

▲尚恩曼德斯回歸歌壇。（圖／環球音樂提供）

尚恩在2022年的巡演「Wonder: The World Tour」演出7場後，就宣布取消後續所有北美與歐洲等場次，當時他貼出長文表示「這次巡演開始時，我非常興奮，因為終於能在疫情後重返現場演出；但現實是，我完全沒有準備好面對巡演的艱難。」經過與團隊討論並諮詢健康領域專業人士後，他決定要花一些時間重整步伐，並在未來以更強大的姿態回歸。

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這段經歷彷彿也呼應了尚恩這次最新主打歌〈Why Why Why〉中的歌詞，他唱道「我從舞台上走下來時一無所有，所有的燈光都讓我感到困擾。但我又在這裡，重新唱起歌來，為什麼，為什麼，為什麼？安慰我的心靈」，赤裸唱出面對舞台的艱辛。

▲尚恩曼德斯終於發行新歌。（圖／環球音樂提供）



此次回歸，尚恩以全新蓄鬍造型回歸，也選在美國時間8日，同時是他26歲生日的這一天，發行兩首全新單曲，展現全新成熟面貌。說起即將問世的全新專輯，尚恩感性表示音樂是他的解藥，說道「兩年前，我覺得我迷失了自己；一年前，我在進入錄音室時都會感到恐慌，所以現在能完成這 12首美麗的歌曲，對我來說就像是個禮物。」

▲尚恩曼德斯終於發行新歌。（圖／環球音樂提供）

此外，尚恩更感性感謝家人朋友以及歌迷一路以來的支持，直呼「生命可以很殘酷，但能有一小群你很相信的人陪你一起度過，會讓一切都變得更好。我不知道我怎麼度過這幾年的，更別提要如何在沒有你們的支持下做這張專輯。」 全新雙單曲〈Why Why Why〉、〈Isn’t That Enough〉數位平台已經上線，第五張專輯《Shawn》預計10月18日正式推出。