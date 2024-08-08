田亞霍、李東軒豁出去當「舔狗」　結局超慘哀喊：超級慘烈

記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手田亞霍與李東軒攜手推出新歌〈天狗食月〉，以流行語「舔狗」為主題，描繪追愛不惜淪為工具人的癡情男。MV中，兩人換上小狗裝和狗耳朵，化身為黑白忠犬，保護、撫慰被渣男所傷的女主人。MV女主角由Tik Tok追蹤近百萬、IG人數50萬的網紅「一樓」擔任。

▲田亞霍、李東軒推出單曲〈天狗食月〉。（圖／邦寧影視傳播提供）

田亞霍曾創作過無數歌曲，如夯劇《如朕親臨》片頭、片尾曲〈It's You〉、〈天狗食月〉，並於2020年擔任五堅情成員賴晏駒《UNLOCK》專輯歌曲製作人。近年升格奶爸的田亞霍，與好友李東軒攜手創作〈天狗食月〉，希望以此曲代替舔狗們發聲，鼓勵大家為愛往前飛之餘，也要多愛自己，開創屬於自己的幸福人生。

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拍攝〈天狗食月〉MV時，田亞霍和李東軒在體感溫度直飆40度的炎夏，換上厚重的狗狗裝上陣，田亞霍化身黑狗、李東軒扮成白色奶油犬，田亞霍說：「實際上包在毛毛衣裡頭的身體汗如雨下，全濕不說，根本像做了汗蒸幕！」李東軒則說：「因為內裡都濕了，還跟原來身上的衣服黏在一起，脫掉後發現自己衣服上是一身毛。」苦笑說：「相當慘烈！」

▲兩人為了MV豁出去穿狗狗裝。（圖／邦寧影視傳播提供）

父親節當日，田亞霍表示自己身為爸爸，沒有想要過節，但老婆給了驚喜，訂到了一家餐廳，全家將共度父親節大餐。李東軒則忙於演藝工作，父親節在表演中度過，爸媽也會出席觀賞，他打算收工後，秘密訂個大披薩，再加上個大蛋糕，為父親康雷過父親節。