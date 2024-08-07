Gino、夏宇禾情斷1年又被拍！「6年情變原因曝光」　她受不了提分手

圖文／CTWANT

Gino去年與小13歲的夏宇禾6年情斷後，身邊出現固定對象，儘管他一如往常不認戀情，但近日有讀者目擊他又跟舊愛夏宇禾一起喝咖啡相聚，感情世界讓人霧裡看花。

男星Gino是5566師弟男團K ONE出身，做事風格時有偶包，感情世界也不愛對媒體坦白，不管被拍到什麼，永遠是「朋友」兩字，這也讓與他交往的女生十分沒安全感。今年上半年，他兩度被目擊與同一女子進家門，日前又被見到和前女友夏宇禾相約敘舊，新歡舊愛都攬在身邊，感情狀態也是讓人不明所以。

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▲Gino（左二）出道時在男團K ONE擔任團長的位置，當時被捧為5566接班人。（翻攝自網路）

昔日情侶 合體聊生活

7月24日，Gino一身黑衣黑褲黑口罩，現身台北101美食街，身邊則是一身白衣白褲搭白鞋的夏宇禾，兩人黑白對比在人群中反而相當顯眼。這對從未坦承戀情的舊情侶，先在美食街吃飯，吃完飯還一起去買咖啡，或許是位於公眾場合的關係，兩人刻意一前一後，偶爾才並肩同行，聊天內容也是尋常不過的工作、生活分享，彼此的互動感覺十分熟悉自在。

▲7月24日，Gino（右）一身黑衣黑褲黑口罩，和夏宇禾（左）並肩買咖啡，兩人互動自在輕鬆。（讀者提供）

44歲的Gino和31歲的夏宇禾，交往6年後分手，迄今已經1年多，分手原因是對未來沒有共識。夏宇禾已跨過30歲大關，演藝事業平平，倒是很受業配廠商歡迎；但仍有雄心壯志的Gino毫無想婚念頭，或許和演藝事業不穩定有關，兩人也沒有過同居生活，而是住在隔一條街巷的鄰居。顯然Gino需要保有自己的私人空間，交往到最後時常有摩擦、冷戰，最後漸行漸遠，夏宇禾受不了便提出分手。

▲Gino熱愛豪車，不時在社群分享與車有關的訊息。（翻攝自Gino臉書）

甜蜜過往 分手沒翻臉

夏宇禾今年初被目擊暴瘦10公斤，成為38公斤的紙片人，外界以為她是為情所傷，不過根據身邊好友指出，她其實是內分泌出問題。身體一直比較虛弱的她，和Gino交往期間備受呵護；據悉，Gino會為她親手做減肥餐，而且貼心分成好入口的分量，細心講究程度相當驚人。交往時照顧到無微不至，加上Gino十分關愛夏宇禾的2隻狗，或許也是兩人分手仍未交惡的原因。

▲夏宇禾身材火辣，削瘦的她有F罩杯的傲人身材。（翻攝自夏宇禾臉書）

Gino去年底拍八點檔《天道》時，自以為是的態度惹火高層，戲分無端消失，新戲《願望》演員名單也沒他；從社群上可看出，他近期將工作重心轉向拍短影音增加流量。出道超過20年的Gino，名下有4棟房產、4輛豪車，加上陸續投資二手車行等生意，儘管4月間曾傳出想賣房變現，但估算起來，就算他不靠演戲，日子也很好過。

▲Gino（左）和林萱瑜（右）原本在三立《天道》中配對，但中途兩人紛紛消失。（三立提供）

▲3年前Gino（右一）拍8點檔《黃金歲月》時，曾合作陳美鳳（右二）。左起為胡鴻達、洪都拉斯。



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