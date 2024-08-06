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港版瑤瑤街上大哭「夫妻爭吵2小時」！　林芊妤結婚悶6年：忽略自己的情感

記者劉宜庭／綜合報導

香港女星林芊妤（Coffee）以「港版瑤瑤」封號為台灣人熟知，2018年跟從事銀行業的圈外人結婚、育有1子，近日夫妻倆飛往越南旅遊，期間卻一度大吵，甚至激動在街上痛哭，經過2個多小時的爭吵，她才發現：「原來直男真的是直的，如果我沒說出來他根本完全不知道呀。」

▲林芊妤越南旅行期間一度與丈夫大吵一架。（圖／翻攝自林芊妤IG）

▲林芊妤越南旅行期間一度與丈夫大吵一架。（圖／翻攝自林芊妤IG）

▲林芊妤越南旅行期間，與丈夫大吵一架。（圖／翻攝自林芊妤IG）

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林芊妤2日分享和老公在越南旅行期間大吵一架的插曲，也藉此揭示了婚姻中的真實挑戰與成長。她坦言，小時候對愛情的幻想是轟烈、熱情和佔有，但結婚後她明白愛是互相尊重、包容、信任和溝通，並學會接納對方的不完美。

林芊妤透露，這次越南之旅中，她和老公發生了爭吵，「我還激動的在街上哭起來，但我把積累了的不滿和難過都說出來，當然他也有把對我的不滿說出來，我們在街上吵了大概兩小時多。」期間，她將內心積累的委屈和不滿全都說了出來，而老公也坦白了對她的不滿，才發現如果自己不說出來，直男老公根本不會知道她的感受。

▲林芊妤越南旅行期間一度與丈夫大吵一架。（圖／翻攝自林芊妤IG）

▲林芊妤越南旅行期間一度與丈夫大吵一架。（圖／翻攝自林芊妤IG）

▲林芊妤越南旅行期間一度與丈夫大吵一架。（圖／翻攝自林芊妤IG）

▲林芊妤越南旅行期間一度與丈夫大吵一架。（圖／翻攝自林芊妤IG）

▲透過這次爭吵，林芊妤夫妻都把內心想法說了出來。（圖／翻攝自林芊妤IG）

「難為我自己每次在內心氣壞，在我們的婚姻中，其實我很少會向他透露自己的感受，就算心裡難受也通常笑笑的讓事情過去，一直想要遷就著他的感受走，但我卻忽略了自己的情感。」林芊妤形容，這次吵架彷彿讓她排出了一整年的宿便一樣爽快，雖然感到有些尷尬，但之後他們的關係竟然增進了，老公變得更加細心，讓她感受到他的在意，自嘲「將來要花時間跟他吵多一點架」。

文末，林芊妤也寫下會分享這段經歷的原因，其實是想告訴大家，即使他們平時看起來很甜蜜，但事實上沒有一段關係是完美的，靠的是雙方不斷的付出和互相妥協，「婚姻是將兩個不同的世界湊合在一起」，一番言論掀起不少人心中共鳴，短短不到4天時間就累積超過4萬人按讚。

【林芊妤全文】

小時候
我認為的愛是轟烈、熱情、心跳感覺、佔有
到結了婚後
理解到的愛是互相尊重、包容、信任、溝通
知道對方並不完美
但依然會接納對方的所有

話說
這次越南之旅我跟老公竟然吵架了
我還激動的在街上哭起來
但我把積累了的不滿和難過都說出來
當然他也有把對我的不滿說出來
我們在街上吵了大概兩小時多
我發現原來直男真的是直的
如果我沒說出來他根本完全不知道呀
難為我自己每次在內心氣壞
在我們的婚姻中
其實我很少會向他透露自己的感受
就算心理難受也通常笑笑的讓事情過去
一直想要遷就著他的感受走
但我卻忽略了自己的情感
那天吵架就像把一整年的宿便排出來一樣爽
但其實也有一點尷尬因為我太不習慣吵架
到之後我竟然感覺我們的關係增進了
他比平日細心了也讓我看得出他的在意
原來要怪的是怪自己平日太忙
忙到只顧生活
連找他吵架的空檔也沒有
將來要花時間跟他吵多一點架

我分享出來是想跟你們說
也許我們平時看起來是很甜蜜
但沒有一段關係是完美的
靠的都是雙方不停的付出和互相妥協

#婚姻是將兩個不同的世界湊合在一起

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關鍵字

林芊妤, Coffee, 港版瑤瑤, 婚姻, 吵架, 愛情, 成長, 關係

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