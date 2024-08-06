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劉德華萬人演唱會「暫停演出急下台」！　歌迷遭保全抬走嚇壞

記者張筱涵／綜合報導

劉德華5日在南京開唱，中途擦汗時，發現一位歌迷衝到舞台前想握手，結果被保全人員當場抬走，當下他馬上喊「等一下，等一下，不要這樣抬」，後續因為還是很擔心歌迷情況，便向現場近2萬名觀眾請求稍等，親自去確認情況。

▲▼劉德華。（圖／翻攝自微博／紅星新聞）

▲劉德華見歌迷被抬走嚇到。（圖／翻攝自微博／紅星新聞）

網友分享的影片中可以看到，當時劉德華正在舞台上與歌迷們對話，表達他對健康的珍視和對未來的期待：「我相信你們每一位真的很真心地、很誠懇地希望我永遠都那麼健康，我也希望能活到120歲，我還有60年的幸福跟你們分享。」

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當有歌迷喊著讓劉德華到舞台下來時，劉德華開玩笑模仿沈騰在《羞羞的鐵拳》中的台詞說：「我下來？你過來啊。」語畢便透露下一首歌將演唱〈奉陪到底〉，並走到舞台邊緣喝水和拿毛巾擦汗，這時看見了一位歌迷衝到台前，他馬上放下毛巾伸手要握。

▲▼劉德華。（圖／翻攝自微博／紅星新聞）

▲劉德華見歌迷上前來，試圖想握手。（圖／翻攝自微博／紅星新聞）

沒想到，演唱會保全人員瞬間將歌迷圍住抬走，劉德華看到後便趕緊阻止「不要這樣抬，嘿！嘿！不要這樣抬，先讓他站起來，慢慢喔」，就這樣目光一直跟著被保全帶離的歌迷，接著便透過麥克風表示「我去看看」後便走向後台。

劉德華過一陣子後回來，要歌迷們保持冷靜外，他也透露有跟保全人員交代，並希望歌迷能夠好好的。

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