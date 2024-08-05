才拍完鬼片！何超儀愛犬突離奇死亡　親眼撞鬼「祂坐在保母車後座」

記者孟育民／台北報導

「賭王之女」何超儀影視歌三棲，也獨立製作多部電影作品。近日為監製的新片《拾荒法師》來台宣傳，錄製JET節目《命運好好玩》前接受媒體訪問，透露每次拍鬼片周圍的人都會發生意外，宣告以後不再拍鬼片，「我每次拍都有人會受傷，像我的小狗死去，慶功宴那天突然就死掉，牠只有8歲不該死掉。」

▲何超儀為了宣傳電影上《命運好好玩》。（圖／記者孟育民攝）

何超儀坦言其實小時候有遇鬼的經歷，「我看不到樣子，但後來拍鬼片祂讓我看到祂，我問其他的師父說，祂的來義不是不好，是想展示給你看，祂是一個稻草人的打扮，戴著一個紅色帽子、紅衣服，坐在我七人車的後排。」何超儀說當時拍完戲，但實在太累，無暇顧及對方是誰，甚至還跟著她回家，「我肚子餓想吃東西，我跟我老公在，祂幫我開火，好可怕喔！」她後來找家裡的風水師尋求協助，被證實有「印堂發黑」的情況，最後請多方道士避邪，才解決危機。

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▲何超儀自爆曾親眼見到鬼。（圖／記者孟育民攝）

何超儀每次拍鬼片身邊人都會出意外，包括家裡的魚、狗，以及身邊的工作人員，種種詭異的情況讓她決定以後不再拍鬼片，「我覺得很玄，恐怖片還是可以，如果有鬼，不要再我，千萬不要叫我去墳場、殯儀館，我不想要身邊愛的人受傷！」被問如果是李安導演找呢？她則搞笑回應：「那我先搬出去。」