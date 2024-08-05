獨／麟洋配奪金…六月第一時間傳訊王齊麟！　反指標犧牲躲房2hrs

記者黃庠棻／台北報導

台灣「黃金男雙」李洋、王齊麟4日以2比1擊退中國組合梁偉鏗、王昶，奪得金牌，同時也是奧運史上第一個完成連霸的羽球男雙組合。只是身為王齊麟私下好友的女星六月（蔡君茹）卻因害怕自己的「帶賽體質」沒有收看精彩比賽。對此，她也透過經紀人揭開當晚的趣事。

▲六月不敢看好友王齊麟的比賽。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）

六月透過經紀人回應《ETtoday星光雲》，坦言在「麟洋配」比賽結束後，第一時間就有傳訊息祝賀王齊麟成功二度摘金，也有約定好等到對方反回台灣之後，會約吃飯一起慶祝一下。

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▲六月在第一時間傳訊恭喜王齊麟。（圖／翻攝自Facebook／蔡君茹六月）

對於自己「帶賽體質」，六月也透過經紀人表示自己是「反指標」，快兩個小時的羽球金牌戰，她把自己鎖在房間裡，完全不敢觀看比賽，等到宣布金牌後才敢打開門衝到螢光幕前看兩位選手領獎。

▲六月不敢看好友王齊麟的比賽。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）

事實上，六月私底下也很喜歡打羽球，周遭好友包含大牙和羽球教練夫妻、白家綺、吳東諺夫妻、亮哲、謝承均等人，也都不定期會打羽球聚會，先前六月生日派對時，王齊麟也有現身一同慶祝。