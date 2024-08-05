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伊能靜帶兒女追星！　飛首爾朝聖(G)I-DLE演唱會：結束還一路唱

記者高語璠／綜合報導

56歲的伊能靜因保養得宜，被許多網友公認是美魔女之一。不時透過社群分享生活的她，昨（4日）透露帶著兒子恩利、女兒米粒飛到首爾追星，朝聖(G)I-DLE演唱會，親身去感受韓流所帶來的魅力。

（外送稿用）▲▼伊能靜帶兒女朝聖(G)I-DLE演唱會。（圖／翻攝自微博／伊能靜）

▲伊能靜帶兒女朝聖(G)I-DLE演唱會。（圖／翻攝自微博／伊能靜）

透過伊能靜分享出來的照片可見到，她帶著兒女來首爾追星。畫面中，3人身穿學院風裙子現身演唱會，只有恩利在裡頭搭配牛仔褲，多層次的穿搭更加凸顯出時尚感，而一家人也抓住難得的機會，在貼滿(G)I-DLE海報的玻璃門前留下合影。

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▲▼伊能靜帶兒女朝聖(G)I-DLE演唱會。（圖／翻攝自微博／伊能靜）

▲▼伊能靜帶兒女朝聖(G)I-DLE演唱會。（圖／翻攝自微博／伊能靜）

▲▼伊能靜帶兒女朝聖(G)I-DLE演唱會。（圖／翻攝自微博／伊能靜）

▲伊能靜因錄製節目認識了雨琦。（圖／翻攝自微博／伊能靜）

伊能靜透露多年前在節目上認識了雨琦，而女兒最近也迷上了對方的歌曲〈Freak〉，因緣際會下就來到了演唱會。她除了在文中寫下感想，還曝光結束後都還沉靜在音樂的世界裡出不來，「我們上車時，還一路唱著〈TomBoy〉」。貼文發布後，立即湧入許多網友朝聖，也釣出雨琦現身回應，「謝謝姐的支持！！下次一起吃飯喔。」

此外，(G)I-DLE即將於10月5、6日登上台北小巨蛋，票價的部分分為6980、6380、6080、3880、3380、800元，共6種票價，門票全場採實名制，會員可優先在20日中午12點以後上網登記，並於29日中午12點到8月1日購票，第二波正式購票則於8月10日於KKTIX網站啟售。

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伊能靜, 恩利, 雨琦, (G)I-DLE

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