「3字男星」嫖娼瓜瘋傳！陸狗仔PO機車、籃球圖暗示：女友也是女星

記者劉宜庭／綜合報導

大陸狗仔「追瓜少年阿飛」近年常在微博爆料演藝圈​大小事，今（5日）中午又突然釋出一項預告，指出一名「3字男星參與李易峰PC（指：嫖娼）事件」，同時附上2張分別為「機車」、「籃球」的照片，雖然尚未寫出姓名，但消息頓時登上微博文娛榜熱搜榜首，引發陸網熱烈討論。

▲大陸狗仔發文預告。（圖／翻攝自微博／追瓜少年阿飛）

「追瓜少年阿飛」今中午PO出機車、籃球的照片，同時寫下預告：「最近爆劇的新晉當紅藝人透露3字男星參與李易峰pc（嫖娼）事件，男星女友也是一位知名女星。」他預告，該名爆劇藝人將深度暢聊「pc」話題，「真的是“大瓜”從口出！真假，請大家關注！」

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▲「三字男星嫖娼瓜」登上微博熱搜。（圖／翻攝自微博）



雖然狗仔尚未曝光「爆劇藝人」和「三字男星」的姓名，但消息仍迅速竄上熱搜榜首，甚至讓「三字男星嫖娼瓜」成為當下微博上的爆詞，引發陸網高度關注。不少人好奇男星身分，不過也有人認為「狗仔有本事別預告直接爆」、「有預告的瓜都不是大瓜」、「真正的大瓜都是直接爆出來的，這種多半是一個糊咖 」，引發正反兩方說法熱議。

▲李易峰2022年因被抓包多次嫖娼遭警方通報，形象一落千丈。（圖／翻攝自微博）