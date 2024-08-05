擦撞遊覽車酒駕被起訴　王柏傑「演藝事業停擺」低調回應了！

記者黃庠棻／台北報導

男星王柏傑6月中旬與遊覽車發生擦撞，被驗出酒精濃度達到0.44毫克，遭到警方依違反公共危險罪當場逮捕。工作受到不小影響。今（5）日士林地檢署經49天偵結，將他依不能安全駕駛起訴，並向法院聲請簡易判決。對此，王柏傑也透過經紀人回應。

▲王柏傑酒駕遭起訴。（圖／記者黃宥寧攝）

王柏傑日前開車擦撞遊覽車，沒想到意外被抓到酒駕，5日遭到地檢署起訴，《ETtoday星光雲》詢問他的經紀人，得到回應「我還沒有跟他聯繫上，目前也還沒有收到消息，但都會配合規定和程序，也會虛心接受相關懲罰，謝謝關心。」

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▲王柏傑經紀人低調回應。（圖／記者林敬旻攝）

事實上，王柏傑在事發當天被交保後，曾表示「實在是沒有想到」，坦言「前一天晚上喝酒，可以持續到隔天下午都沒有退，甚至還可以測出來這麼多」，直呼「我當下真的是非常的震驚，但也覺得這些都不是藉口，既然做錯事情。就是真的乖乖接受懲罰，非常對不起」。

▲王柏傑開車擦撞遊覽車，意外被抓包酒駕。（圖／記者黃宥寧攝）

而王柏傑酒駕擦撞遊覽車一事爆出後，原本表現亮眼的演藝事業受到影響，當時不只原先珠寶品牌活動遭廠商緊急撤換，台北電影節也宣布下架他「非常演員」影片，也取消他現身典禮和擔任主持人的資格。