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李洋「球不落地決不放棄」！學弟師母曝他比賽1大堅持…繼承老爸

記者陳芊秀／綜合報導

台灣「黃金男雙」李洋、王齊麟在巴黎奧運奪下金牌，締造奧運二連霸歷史新紀錄。而李洋即將退役，此次是最後一次征戰奧運，比賽時兩人與大陸選手連續多拍攻防，球沒落地前的奮戰令人震撼。

▲▼「麟洋配」李洋,王齊麟擊敗中國奪金！微博狂罵裁判不公：眼瞎了嗎？（圖／路透社）

▲「麟洋配」李洋、王齊麟金牌戰震撼人心。（圖／路透社）

李洋在嚴父李峻淯教育下踏入羽球界，繼承父親特質自律內斂。他曾說「只要球不落地就不會放棄」，據高中球隊師母楊燕萍表示，常常看到球只要沒有落地，有機會就會想要撲、救球。

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王齊麟受訪時間說：「我最喜歡他（李洋）的自律，也最討厭他的自律。」李洋學弟陳信遠也說：「不管今天打得好，打得不好，領先、落後任何的情況，他都不會隨隨便便就放棄這場比賽，或者是對搭檔的態度就瞬間下降。」

▲「麟洋配」李洋、王齊麟勇奪台灣本屆首金。（圖／路透）

▲李洋堅持球不落地救不放棄，多次撲球、救球。（圖／路透）

「麟洋配」球風在巴黎奧運征戰中盡數展現。包括王齊麟已經躺地仍能揮拍將球擊回，一旦發生失分、失誤，下一次就會把分數救回。李洋撲去救球的場面不斷出現，在金牌戰中，兩人更與對方平球來回多拍，最後更成功取下分數，精彩賽況列入經典。

▲「麟洋配」李洋、王齊麟勇奪台灣本屆首金。（圖／路透）

▲李洋始終不放棄，王齊麟更數度躺著也揮拍擊球，兩人堅強球風在金牌戰全數展現。（圖／路透）

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