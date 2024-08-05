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法拉利姐「睡姿遭偷拍」男粉絲PO網取笑！　直播氣罵被告上法院

【獨家】【衰事接二連三】粉絲偷拍po網取笑　法拉利姐睡姿鬧上法庭

▲法拉利姐去年成名10週年辦粉絲見面會，現場人數爆棚讓她對自己的人氣很有自信，卻不料近來與粉絲鬧出糾紛。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

法拉利姐（張婷婷）靠直播打賞賺取生活費，但她近來屋漏偏逢連夜雨，在新北的老家頂樓加蓋被鄰居檢舉，不僅將失去租金收入，還得付拆除費用。更慘的是，有粉絲藉打賞去她家參觀，卻偷拍她熟睡模樣po到群組取笑，法拉利姐不滿，便在直播批評，反遭粉絲提告妨害名譽！

法拉利姐靠著直播，每個月有5、6萬元收入，她也全力以赴，只要有粉絲打賞，墓仔埔也敢去，不只夜闖墓地唱歌，即使在街上、餐廳、寺廟，她都不畏旁人眼光，盡情熱舞滿足粉絲期待。去年9月，有死忠男粉絲要求去她家參觀，法拉利姐也答應，當天還開心直播唱唱跳跳，但關播後沒有請粉絲離開，她就因為疲累不小心睡著。

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【獨家】【衰事接二連三】粉絲偷拍po網取笑　法拉利姐睡姿鬧上法庭

▲法拉利姐（左）對於小鮮肉粉絲特別友善。圖非當事粉絲。（圖／翻攝自法拉利姐臉書）

睡姿廣傳　酸民群組笑翻

男粉絲趁機偷拍法拉利姐的睡姿，還傳到酸民群組中取笑，甚至還偷拍她媽媽的照片，讓她勃然大怒，傳訊息指責對方，「超誇張的你為人很不OK，來我家還偷拍我睡覺還拍我家環境傳到酸民群組上」「小心這樣我可以告你。」對方則是立刻安撫，邀約她吃飯賠罪，希望她不要生氣。

【獨家】【衰事接二連三】粉絲偷拍po網取笑　法拉利姐睡姿鬧上法庭

▲帶粉絲到家裡參觀，卻遭到偷拍，讓法拉利姐憤而喊要提告。（圖／讀者提供／鏡週刊提供）

於是法拉利姐提出要吃百貨公司的和牛大餐或是高級龍蝦，就能夠大事化小，小事化無。但和解飯局成真後，法拉利姐又另外得知，當天並非是偷拍的男粉絲買單，而是另外一位粉絲請客。

【獨家】【衰事接二連三】粉絲偷拍po網取笑　法拉利姐睡姿鬧上法庭

▲經常被粉絲請吃飯的法拉利姐（中），常得意洋洋炫耀吃了好料。（圖／鏡週刊提供）

法拉利姐越想越氣，忍不住直播提及此事，更批評該男粉絲「在我睡著的時候拍我，如果趁我不知道的時候，偷掀我的裙子、偷拍我的裸照怎麼辦？」

【獨家】【衰事接二連三】粉絲偷拍po網取笑　法拉利姐睡姿鬧上法庭

▲法拉利姐在直播時批評粉絲偷拍，反遭粉絲指控公然誹謗。（圖／鏡週刊提供）

妨害秘密　已超過追溯期

該名男粉絲對法拉利姐這段言論相當不滿，於是對她提出妨害名譽、違反個資法之訴，甚至跑到她的直播間罵她是「老變性人」。

法拉利姐和偷拍男粉絲鬧得不可開交，日前她才上警局做筆錄，她估算光是律師費恐怕要花幾10萬元，而她家中還負債4、5百萬元，讓她逢人就哭，實在是「水人無水命」。

【獨家】【衰事接二連三】粉絲偷拍po網取笑　法拉利姐睡姿鬧上法庭

▲法拉利姐收到通知，因粉絲提告要去警局做筆錄。（圖／讀者提供／鏡週刊提供）

後經友人提醒，其實法拉利姐可以向男粉絲提出妨害秘密之訴，但卻已經過了6個月追訴期，法拉利姐想到便悲從中來。「這個男粉真有心機，趁我追訴期已過向我提告，其實前前後後點點滴滴，想起來，我才是真正的受害者。」她希望有粉絲能夠幫忙想想怎麼辦？而且此後也不敢再讓人到她家裡了。

【獨家】【衰事接二連三】粉絲偷拍po網取笑　法拉利姐睡姿鬧上法庭

▲法拉利姐靠著發行大尺度單曲、MV博版面，甚至也不忌諱和爭議人物合體。（圖／鏡週刊提供）


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