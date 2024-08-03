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《我的意外室友》大結局倒數！　姚淳耀惹怒房東楊麗音後悔了

記者黃庠棻／台北報導

台劇《我的意外室友》自播出以來溫馨、幽默的劇情深受觀眾喜愛，本周日即將播出最終回，姚淳耀、嚴正嵐與楊麗音從原本的不對盤，慢慢因為同居而「日久生情」產生羈絆，甚至比家人更加珍惜彼此，最後的大結局也讓大批觀眾相當期待。

▲《我的意外室友》。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《我的意外室友》姚淳耀、嚴正嵐與楊麗音逐漸變成家人。（圖／公視台語台、華視提供）

飾演姚淳耀親生媽媽的陳孝萱，精準詮釋遊走在天真爛漫，與不負責任之間的非典型媽媽。楊麗音特別喜歡陳孝萱吃糖果的隱喻，每次她將兒子託付給鄰居，都會給一顆糖果安慰，當她面對楊麗音要求不要傷害真心愛她的小孩時，也吃糖果調適心情，彷彿只要用甜蜜把自己包裹起來就能面對人生的困頓。

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▲《我的意外室友》。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《我的意外室友》陳孝萱。（圖／公視台語台、華視提供）

嚴正嵐則認為陳孝萱本人與角色大相逕庭，私底下的個性很有魅力，直爽又可愛，很會照顧人是很真誠的美女。兩人常常交換育兒經，陳孝萱只要聊到兒子眼神總是充滿愛和思念。姚淳耀坦言第一次跟陳孝萱合作，大讚她既大方又親切，拍攝空檔常分享彼此的家庭生活，就像戲裡的母子關係。

在最後一集預告中，誤會楊麗音而出口傷人的姚淳耀，正在煩惱如何和好，現實中的他如果遇到吵架，通常會態度放軟先說對不起，或是用鼓勵代替責備，例如把「你怎麼那麼愛罵人」，改成「你今天怎麼突然罵我，你之前不會那麼容易罵人，怎麼了嗎？」情況就會好很多。

▲《我的意外室友》。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《我的意外室友》嚴正嵐、楊麗音。（圖／公視台語台、華視提供）

婚姻幸福的嚴正嵐坦言自己吵架時會先說很多氣話，然後再告訴對方那是氣話，她笑說先生「好像是習慣了」，都會說：「我知道啊！」兩人通常隔天就和好了，沒有隔夜仇。身為三寶媽的楊麗音與小孩吵架時，通常會離開現場讓彼此冷靜，小孩後來就會給自己愛心卡求和，然後她就可以用那張卡片要求幫忙洗碗一次，或是搥搥背，非常可愛。

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