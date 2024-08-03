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吳佩慈帶4孩去深圳夏令營　網目擊讚1點：換我早崩潰

記者黃翊婷／綜合報導

藝人吳佩慈與香港富商紀曉波交往並育有4名子女，雖然近年來鮮少露面，但有網友聲稱，昨日（2日）在深圳夏令營目睹她親自帶著4個孩子參加活動，全程都非常有耐心，「覺得她是個好媽媽」。

藝人吳佩慈被爆帶4還現身深圳夏令營。（圖／翻攝自微博／芒果撈小萌主）

▲女網友目擊疑似吳佩慈帶子女參加夏令營，照片在微博上也掀起不少網友討論。（圖／翻攝自微博／芒果撈小萌主，下同。）

小紅書用戶廠姐夏洛特2日發文聲稱，在深圳夏令營的活動上看到一名氣質出眾的家長，仔細一看才發現原來是淡出演藝圈許久的吳佩慈，短短半個小時的接觸，她覺得對方是個好媽媽，雖然身邊好像有外傭幫忙，但孩子們都只找媽媽互動，「要我身邊不斷圍著4個年幼的孩子，早就崩潰了，沒辦法像她這樣有耐心。」

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藝人吳佩慈被爆帶4還現身深圳夏令營。（圖／翻攝自微博／芒果撈小萌主）

▲原PO稱讚吳佩慈很有耐心。

文章公開之後，網友們紛紛留言表示，「4個孩子不是阿姨、保母就能打發的，她親自帶著真不錯」、「她真的很適合做母親，有能力把孩子養育得很好」。不過，也有網友質疑，照片上的人看起來不像吳佩慈，原PO則回覆，孩子的名字、相貌都是佐證，她經過確認才會分享出來。

據了解，吳佩慈與香港富商紀曉波交往10年，育有4名子女，近年來鮮少公開露面，加上紀曉波捲入財務風波，她也變得更加低調，最近一次關於她的消息，是女星賈永婕在上個月21日舉辦生日派對，並邀請眾多演藝圈好友一同慶祝，她曾特地上台獻唱。

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