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小孟老師／8月6日星座運勢　水瓶形象好桃花旺

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：事業版圖擴增
感情：形象招來桃花
財運：有努力有收穫
幸運色：棕色
貴人：獅子
小人：牡羊

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雙子座

工作：工作表現優異
感情：愛情讓人成熟
財運：商務洽談機會
幸運色：銀色
貴人：牡羊
小人：巨蟹

天秤座

工作：不再懼怕未知
感情：保持良好狀態
財運：節儉多有儲蓄
幸運色：玫瑰色
貴人：射手
小人：處女

【土象星座】

魔羯座

工作：小事成就大事
感情：表現穩重有形
財運：金錢周轉順利
幸運色：黑色
貴人：金牛
小人：水瓶

金牛座

工作：幫助他人成功
感情：氣質好有內涵
財運：控制購物慾望
幸運色：銀色
貴人：巨蟹
小人：射手

處女座

工作：肯定自我付出
感情：約會精心打扮
財運：積蓄豐厚不斷
幸運色：橘色
貴人：水瓶
小人：雙子

【水象星座】

巨蟹座

工作：凝聚員工向心
感情：異性經常互動
財運：正偏財運勢佳
幸運色：玫瑰色
貴人：雙魚
小人：天秤

天蠍座

工作：為想要而努力
感情：散發溫柔香味
財運：適合大筆買賣
幸運色：紅色
貴人：魔羯
小人：雙魚

雙魚座

工作：與人溝通良好
感情：感情逐漸豐富
財運：收到貴重禮物
幸運色：藍色
貴人：天秤
小人：魔羯

【火象星座】

牡羊座

工作：態度恭謙良好
感情：愛情給你力量
財運：兼差賺取外快
幸運色：白色
貴人：處女
小人：天蠍

獅子座

工作：經營策略成功
感情：幸福是種財富
財運：財務合理支出
幸運色：白色
貴人：天蠍
小人：金牛

射手座

工作：做事放寬心態
感情：珍惜得到的愛
財運：增資擴充情況
幸運色：金色
貴人：雙子
小人：獅子

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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