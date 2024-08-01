和檢場變室友關係！　李翊君現身曝「婚姻現況」

▲李翊君演唱會邁入倒數。（圖／記者湯興漢攝）



記者翁子涵／台北報導

情歌傳唱天后「女神龍」李翊君將在9、10月唱進台中跟高雄，她和大17歲的檢場結褵近30年，育有一女王敏淳（香奈兒），日前卻因稱夫妻倆變成「室友」關係，被指是鬧出婚變，對此，但她苦笑說：「我講的確實也沒有錯，夫妻長久相處起來都像家人一樣，是最知己的好友，沒半個來問我們。」強調彼此感情還是很好，一家三口看到新聞後都完全沒反應。

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▲李翊君強調和老公感情依舊很好。（圖／記者湯興漢攝）

李翊君表示夫妻倆雖然都是在演藝圈工作，但對彼此的工作都很陌生，「我們不會去干涉對方，我也給對方很大的空間跟自由，己所不欲勿施於人。」她表示自己從來不問老公去哪、幾點回家，也是維持婚姻長久的秘訣，「這就是信任，我們彼此很會管理自己，不會做讓對方擔心的事情，這也是信任的累積，婚姻中一定要有呼吸的空間。」

而談及備戰狀態，李翊君透露養嗓秘方：「我一定隨身準備溫熱開水，不喝冰水不讓身體處在忽冷忽熱的狀態下。」問及小巨蛋演唱會進度，她則說：「還在討論，時間一直確定不下來。」談起近來大巨蛋開唱議題，她也說：「大的還是有點難度，現在還不確定。」李翊君「蘇三@女神龍 」安可場分別為9月21日台中Legacy及10月5日高雄LIVE WAREHOUSE舉行，購票請洽寬宏售票系統、全台萊爾富、OK便利商店。