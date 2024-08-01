▲ 高隆華LEON推出首張專輯《cozy But COCKY》。（圖／上珅國際提供）



記者翁子涵／台北報導

嘻哈歌手高隆華LEON日前正式發布首張專輯《cozy But COCKY》，本業為上班族的他，在工作之餘斜槓經營音樂創作事業，活躍於各大嘻哈演出場景，更在Madstreet的賽事中取得20名的好成績，他將積攢多年的近7位數積蓄挹注在專輯的製作中，將《cozy But COCKY》作為自己24歲的生日禮物，展現他對音樂的熱愛和執著。

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▲▼ 高隆華LEON本業是上班族。（圖／上珅國際提供）





首波主打〈喜歡？〉曲風巧妙融合了K-Hip Hop 和 R&B ，歌詞講述高隆華LEON對於年輕世代追求速食戀愛的觀察，以及自身戀愛經歷的反思，高隆華LEON說到：「這首歌寫的是年輕男女常見的速食愛情現象，也反思我過往的戀愛經歷。我是一見鍾情派，以前自己喜歡一個人的時候總會太急，給人壓迫感，總會要對方表達出對我的好感，往往到最後沒有一個圓滿的結局。我自己也會反省是否當時其實我對她們的感受不是真正的『喜歡』。現在的我已經成熟許多，遇到心儀對象會多加觀察、相處，期待遇到有緣人。」

MV由新銳導演錢信寧 Rüya執導，故事取材自高隆華LEON的親身經歷，講述自己和心儀對象約會結束後，回家陷入戀愛腦的一廂情願，包括腦海不斷浮現約會時和對方相處各種細節、和朋友聊天時不經意的脫口出關於對方的大小事，獅子座的高隆華LEON自揭，遇到心儀對象總是耐不住性子，時常太快進攻嚇跑對象，曾經在第一次約會就牽起對方的手，也曾經在結束第一次約會就表白。

