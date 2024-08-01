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被鳳梨控盜刷「罔腰尪1點反擊」！5張卡給她隨便刷：判罪也要有憑有據

記者潘慧中／綜合報導

鳳梨（吳泓逸）7月31日突然指控前任罔腰盜刷他的信用卡長達4年，對方隨即否認並表示願意調紀錄。但在忍無可忍的情況下，罔腰也決定翻出往事，上傳鳳梨昔日毆打她的影片。對此，罔腰的老公阿猴僅心疼地說：「我都一直為過去的事情替罔腰抱不平。」

▲▼罔腰夫妻。（圖／翻攝自Instagram／wen810615 ）

▲▼阿猴心疼罔腰的遭遇。（圖／翻攝自Instagram／wen810615、teddy_8012836 ）

▲▼罔腰老公阿猴。（圖／翻攝自Instagram／teddy_8012836）

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阿猴雖然心疼罔腰過往的遭遇，但仍勸老婆要學習放下，「現在有我了，我們可以過我們兩人世界，無須理會。」然而，他依然不解，「為何我們安穩過我們日子，不願與你有瓜葛牽連，但時不時我老婆就要被拿出來大作文章？」

對此，罔腰表示這一路以來，阿猴其實都知道她的經歷，「苦過什麼」，看到老公替她打抱不平時，她通常都只淡淡地說：「我自己的事情別踏入，我會自行處理。」

▲▼罔腰。（圖／翻攝自Instagram／wen810615）

▲罔腰之前都跟阿猴說別介入她與鳳梨的往事。（圖／翻攝自Instagram／wen810615 ）

針對鳳梨指控盜刷一事，罔腰覺得很委屈，「6萬塊我盜刷個屁」，她絕對付得起這筆錢，因此她也不甘示弱地說：「汙名化我也會反擊！」

▲▼罔腰。（圖／翻攝自Instagram／wen810615）

▲罔腰否認盜刷。（圖／翻攝自Instagram／wen810615 ）

對此，阿猴也提出一點反問鳳梨，「如果要盜刷也要刷大條的，怎麼可能刷那兩千多塊？刷那小錢我們也不會比較好過，會不會是額度問題，只能刷小金額，糟糕，我又突破盲腸。」

▲▼罔腰老公阿猴。（圖／翻攝自Instagram／teddy_8012836）

▲▼阿猴提出一點反擊鳳梨。（圖／翻攝自Instagram／teddy_8012836、yi0107）

▲▼鳳梨。（圖／翻攝自Instagram／yi0107）

阿猴也表示他有5張信用卡給罔腰隨便刷，「有需要刷你那張？」他希望鳳梨能跟信用卡公司調紀錄，「判罪也要講求有憑有據，什麼都沒有，也不願查明實情，直接網路上公開討拍？在我看來就是生活太無聊找事。」

▲▼罔腰老公阿猴。（圖／翻攝自Instagram／teddy_8012836）

▲▼阿猴希望鳳梨能跟信用卡公司調紀錄。（圖／翻攝自Instagram／teddy_8012836）

▲▼罔腰老公阿猴。（圖／翻攝自Instagram／teddy_8012836）

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鳳梨, 吳泓逸, 罔腰, 阿猴

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