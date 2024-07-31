夏克立約睡女移工是人妻！事後要求「刪調情對話」變離婚官司鐵證

▲之前夏克立（後左）、黃嘉千（後右）雖然夫妻失和，但為了工作仍裝作若無其事同台，也沒被發現異狀。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

夏克立與黃嘉千的離婚官司即將落幕，只是在此之前又爆案外案。本刊掌握夏克立竟然臉書私約之前幫傭的女移工，不僅如此，夏克立有一次還要女移工刪掉兩人之間對話，免得女移工老公發現！

由此可知的重點是，夏克立明明知道女移工是有夫之婦還提出「私約」請求，可見有想搞雙重不倫的動機：夏克立不但婚內背叛黃嘉千的同時，也想介入女移工的婚姻當「小王」。

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▲面對指控，夏克立表示自己從沒出軌、也沒家暴，而且獲得部分粉絲及網友支持。（圖／翻攝自夏克立臉書）

回顧女移工對於夏克立的連串言語親密要求，都有堅持拒絕，還禮貌性地提醒夏克立「是在調情嗎？」前後夏克立沒有放棄，連問了女移工幾次，女移工才挑明地拒絕了他。

▲之前夏克立曾在臉書上聲稱自己遭駭客入侵。（圖／翻攝自夏克立臉書）

此外，其中還有一個細節，由於女移工雖已離開台灣，但基於之前的下對上工作關係，女移工在回答夏克立的問題時，都會用「Sir（先生）」尊稱他；可是夏克立馬上要女移工別再叫他「Sir」，覺得兩人關係應是「朋友」。

女移工並表示夏克立不只一次如此失控，她完全搞不懂對方在想什麼，不過當下選擇隱忍下來，直到夏克立與黃嘉千打官司，女移工才鼓起勇氣向友人補充這件夏克立讓她不快的事，然後輾轉成為連黃嘉千也後知後覺的呈堂證供。

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